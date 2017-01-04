Telsim ailesine anlamlı yılbaşı hediyesi

Telsim İnsan Kaynakları ekibi, çalışanlara Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın kupalarını hediye ederek yeni yılını kutladı.

Genel Müdür Hakan Gülümser ile birlikte hediyeleri dağıtan İnsan Kaynakları ekibi, lösemili çocuklara destek sunarak yeni yıla umutla girmeyi temenni ettiler.

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın özel tasarlanmış kupaları, çalışanlar tarafından çok beğenildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Telsim, hem farkındalık yaratmak hem de anlamlı kılmak açısından, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Karserle Savaş Vakfı’ndan özel olarak tasarlanmış kupaları alarak bağış yapmış oldu. “Umutların yeşerdiği bir yıl olması dileğiyle” yazan kartların, içinde yer alan Karaçam tohumu, Telsim çalışanlarına hediye edildi. Aynı zamanda yeni yılın klasikleşen hediyelerinden çikolata ve Kıbrıs’ın yerel tatlarından pastelli hediye edildi.

2017 yılının herkese sağlık ve huzur getirmesi dileğinde bulunan Telsim Genel Müdürü Hakan Gülümser, yeni yıla Telsim ailesi olarak kaliteli hizmet ve maksimum müşteri memnuniyeti ile devam edeceklerini belirtti. 2016 yılını başarılı tamamladıklarını söyleyen Gülümser, Telsim çalışanlarına azim ve bağlılıkla çalıştıkları için teşekkürlerini iletti.