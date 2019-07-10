Televizyonları sattı, yakalandı

Sadrazamköy’de aralarında DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın villasının da bulunduğu dört evde gerçekleşen hırsızlıkla ilgili Güzelyurt’ta bir kişi gözaltına alındı.

Aralarında DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın villasının da bulunduğu Sadrazamköy'deki Livera Villaları olarak bilinen sitedeki 4 evde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Polis konu ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: 16 Haziran - 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında, Sadrazamköy’de Güzel Sokak üzerinde bulunan dört ayrı villanın açılarak içerisinden birçok ev eşyası ve elektronik eşyaların çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen A.T.(E-24) tutuklanmış olup, tasarrufunda bahse konu villalardan çalınan eşyaların bir kısmı bulunarak emare olarak alınmıştır. Yürütülen ileri soruşturmada söz konusu villalardan çalmış olduğu iki adet televizyonu, iki ayrı şahsa satmak suretiyle 2000 TL nakit parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.