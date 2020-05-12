Angolemli’den hükümete: Televizyon sansürüne ne yaptınız?

Mağusa milletvekili Hüseyin Angolemli, Meclis’te Hükümet’e sordu: Türkiye'den bir TV kanalına sansür uygulandı, yayınlar kapatıldı, ne yaptınız? 2 ülke arasında ilişki mi kurdunuz?



Ülkede ucuz emeğe yönelim olduğunu söyleyerek, buna örnek olarak “Türkiye’den gelen kombay tamircilerini” gösteren Angolemli, çalışma yaşamının yasalarla korunması gerektiğini vurguladı.



“Güneyde çalışan işçilerimizi koruyamadık, işsiz bıraktık” diyen Angolemli, 70 gündür işsiz kalan insanlarla ilgilenilmediğini de sözlerine ekledi. Angolemli, güneyden gelen bazı işverenlerin işçilere ödeme yaptığını söyledi, “Biz sahip çıkmadık, işverenleri sahip çıktı” dedi.



Angolemli, güneydeki işçilerin işlerine dönmesi için ya çözüm bulunması gerektiğini, ya da bu insanlara ödeme yapılmasının önemli olduğunu söyledi.



“Senih Hocamızın durumu yürekler acısıdır” diyen Angolemli, karikatür ve foto montaj nedeniyle Başbakan’ın polise şikayetçi olmasını eleştirdi.



“İnsanlar sanatlarıyla kendilerini ifade edecekler” diyen Angolemli, eğitimci-sanatçı Senih Çavuşoğlu’nun polise verilmesinin kabul edilemez olduğunu sözlerine ekledi.



Canaltay: “Benim de iki aydır tırnaklarım yapılmadı”



Cumhuriyet Meclisi’nde UBP Mağusa Milletvekili Resmiye Canaltay’ın kürsüye gelmesi ile bir gerginlik yaşandı. “Bakana soru soruldu, siz niye söz aldınız” yönündeki itiraz üzerine Canaltay, “Aklınızı başınıza toplayınız, beni susturamazsınız, ben de görüşümü söyleyeceğim” dedi.



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay araya girerek, “Yasa tasarısı hakkında her milletvekilinin konuşma hakkı vardır” diye milletvekillerini uyardı.

“Benim de tırnaklarım iki aydır yapılmamıştır, tırnak konusunu destekliyorum. Sayın Bakan bugün tırnakları yeniden gündeme getirecek” diye sözlerine başlayan Canaltay, “Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yasası” hakkında konuştu.

“Ülkede ihtiyaç analizinin yapılması çok önemlidir” diyen Canaltay, turizmle ilgili atılması gereken adımlar hakkında da Meclis’te bilgi verdi.







