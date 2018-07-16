Televizyon kısa devre yaptı, ev yandı

Çatalköy’de Mustafa Kemal Gökeri’ye ait evde, televizyonun kısa devre yapması sonucu çıkan yangında bazı eşyalar zarar gördü.



Polis basın bültenine göre, dün saat 19.45’teki yangın itfaiye tarafından söndürüldü.



Yangın sonucu mutfaktaki televizyonun, perde, korniş ve mutfak dolaplarının yandığı belirtildi.



ARABAYA HASAR



Girne’de bir salon araca kasti hasar verme suçundan iki kişi tutuklandı.



Polisten verilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Girne’de Evliya Çelebi Sokak’taki bir apartmanın bodrum katındaki park yerinde bulunan Ahmet Yumuşak’a ait salon araca zarar verildi. Olayla ilgili C.Y.(E-20) ve C.M.(E-20) tutuklandı.



UYUŞTURUCU TASARRUFUNDAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI



Güneşköy-Aydınköy arasında, Adıyaman Sokak’ta F.K.’nin (E-24) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.



Polis, dün gece meydana gelen olayda F.K.’yi tutukladı.

