Telekomünikasyon Dairesi'nden abonelere çağrı

Telekomünikasyon Dairesi, abonelerin 30 Haziran 2017 tarihine kadar olan borçlarını en geç 19 Eylül’e kadar ödemeleri gerektiğini bildirdi.

Daire Müdürü Eniz Elagöz, söz konusu tarihe kadar borçlarını ödemeyen abonelerin, ses, veri ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceğini duyurdu.

Ayrıca 28 Şubat 2017 tarihi itibarıyla Daireye 6 fatura dönemi ve üzeri borcu olanların hatları iptal edilecek.