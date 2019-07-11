Telefonlarda barikat kalktı

Kıbrıs sorununun hayatımıza dayattığı önemli bir sorun daha ortadan kalktı. Mobil - GSM (Cep) telefonlarına artık adanın bütününde erişim sağlanacak.



Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya göre ilk görüşmeyi, iki Kıbrıslı lider saat 12.45’de BM Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın himayelerinde gerçekleştirdi.



Liderler ilk fırsatta bir araya gelmeyi de konuştu.



Kıbrıslı liderler, toplumlar arasındaki iletişimi geliştirmek ve tüm Kıbrıslıları bir araya getirmek amacıyla cep telefonlarının ada genelinde birlikte çalışabilirliğinin uygulandığını duyurdu.

Unficyp tarafından yapılan bir duyuruya göre, ilk çağrı saat 12: 45'te iki lider arasında gerçekleşti ve BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, uygulamanın çalıştığı doğrulandı.

Birleşmiş Milletler açıklamasında "Bu güven artırıcı önlemin başarılması, her iki taraf arasında diyalog, güven ve işbirliğinin önemini vurgulamaktadır" dedi.

Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nicos Anastasiades, ilk mobil görüşmelerinde, mümkün olan en kısa sürede bir araya gelme olasılığını görüştü.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNDE İNDİRİM

YENİDÜZEN'e konuşan Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani’den elde edilen bilgide saat 12.45 itibariyle iki liderin telefonda karşılıklı konuşarak uygulamayı test ettikleri belirtildi. Roming için vergi indirimi ve özel iletişim vergisinde yapılan indirimle, ödemelerin, abonelere roaming ücreti dışında, daha makul fiyattan yansıyacağı bildirildi.