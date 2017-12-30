“Telefonda özelleştirme yok, 3. GSM operatörü yolda…”

Ayşe GÜLER

Yeni dönemde mobil iletişime 3’üncü operatör, Telefon Dairesi’ne “kamu-özel ortaklığı” formülü ve internette 4.5 G dönemi öne çıkıyor.

7 Ocak seçimlerine kısa süre kala, siyasi partilerin mobil iletişim ve telekomünikasyon sektöründeki vaatleri, projeleri ve hedefleri de dikkat çekiyor.

Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Halkın Partisi’nin(HP) seçim programlarında ‘mobil iletişim’e dair hedefleri ayrıntılı şekilde ifade edilirken, Ulusal Birlik Partisi’nde yalnızca 4.5 G İnternet Projesi’nden bahsediliyor, Demokrat Parti(DP)’nin planlarında ise ise

fiber optik ağını genişletebilmek için kamu-özel ortaklığı şekline dönüştürmek var.

CTP, TDP ve HP’de Mart 2017’de alınan Bakanlar Kurulu kararı ile Özelleştirme Programı’na alınan

Telekomünikasyon Dairesi’nin alt yapının güçlendirileceği hedefinin yanı sıra, CTP’de kamu-özel ortaklığı, yap işlet devret formülleri, HP’ de ise kamu-özel işbirliğine dikkat çekiliyor.

Mobil iletişimde hem 3. GSM operatörünün varlığından söz ediliyor, 4G, 4.5 G ve 5G internet projeleri seçim bildirgelerinde yer alıyor.

Seçim bildirgelerinde sektörde ‘rekabet’ dengesinin oluşturulmasından, ‘ucuz internet’ ve telefon faturalarının düşürülmesine de yer veriliyor.

CTP: Telekomünikasyon Dairesi’nde kamu-özel ortaklığı ya da yap-işlet-devret modeli, 3’üncü operatör ve 4.5 G ihalesine çıkılacak!...

CTP’de kaliteli iletişim altyapısının oluşturulması için fiber erişim yatırımlarının projelendirilerek, hayata geçirileceği açıklandı.

Bu kapsamda; fiber optik telefon ve hizmetlerinin gerek şehir merkezlerinde gerekse kırsal kesimde yaygınlaştırılacağı, hızlı ve kaliteli geniş bant erişiminin sağlanacağı ifade edildi.

Telekomünikasyon Dairesi’nin alt yapı yatırımlarının süratle gerçekleştirileceği, yeniden yapılandırılacağı programda yer aldı.

Kamu-özel ortaklığı, yap işlet devret formüllerinden uygun olan yöntem veya yöntemlerin tüm kesimlerle istişare edilerek ekonomik sürdürebilirlik ve kamu yararı göz önünde bulundurularak saptanacağı kaydedildi.

Mobil iletişimde üçüncü operatörün yerli yatırımcıyla hayata geçmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.

4.5 G mobil elektronik haberleşme hizmetleri altyapısı ihalesine çıkılacağı, vatandaşın daha yüksek hızlarda iletişim kurmasının sağlanarak, 5G için altyapı çalışmalarına başlanacağı da programda yer aldı.

UBP’de ‘tek’ proje:

4.5 G İnternet Projesi…

UBP’nin seçim bildirgesi ile ilgili dağıtılan broşürlerinde ‘internet ve GSM’ ile ilgili yalnızca 4.5 G internet projesinin gerçekleştirileceği ifade ediyor.

Söz konusu projeler içerisinde mobil iletişim ile ilgili farklı bir içerik paylaşılmıyor.

TDP: Hızlı, ucuz, kesintisiz internet. Kendi ayakları üzerinde duran, rekabeti dizginleyen Telefon Dairesi…

TDP’de Telekon Dairesi’nin yapısının farklılaştırılarak, özel sektöre de hizmet verecek noktaya getirilmesi hedefleniyor.

Böylece hem sektörel rekabeti dizginleyecek hem de Telekomünikasyon Dairesi’nin kendi ayakları üzerinde durmasının sağlanacağı ifade ediliyor.

TDP, yerel yönetimler iş birliğinde fiber optik (kablo ile internet) altyapısı tekel oluşturmayacak şekilde modelleyerek yurttaşların kesintisiz, hızlı ve daha ucuz internet hizmeti almasına olanak sağlayacağı programda yer aldı.

Yerel yönetimler ile işbirliği içinde, kamusal alanlarda herkesin kullanımı için ücretsiz internet sağlanacağı kaydedildi.

HP: Telefon Dairesi’nde kamu-özel iş birliği, 3. GSM, 4 G için ihale!

Halkın Partisi’nin manifestosu ile proje ve uygulamalar bölümünde mobil iletişim sektöründeki hedeflere de yer verildi.

Bu kapsamda; Telefon Dairesi’nin ortağı olacağı bir kamu-özel iş birliğine giderek üçüncü GSM operatörünün kurulmasını hedefledikleri, bu ortaklıkla Telekomünikasyon Dairesi’nin var olmaya devam edeceği belirtildi.

Söz konusu adımla birlikte hem sektörde rekabeti artırarak cep telefonu faturalarında indirime gidilmesinin önünü açacaklarını, hem de ülkedeki fiber optik altyapıyı geliştirecekleri programda yer aldı.

İnternet ücretlerinin uygun fiyatlandırılmasını ve hızlı internet erişiminin ülke geneline yayılması da hedeflenirken, 4G ihalesine çıkacakları ifade edildi.

Mobil iletişim şirketlerinin maliyetlerini mercek altına alarak ve gerekli vergi düzenlemelerini hayata geçirmek, Türkiye ile KKTC arasındaki fiber optik bağlantılarına dair gerekli düzenlemeler yapılması, internet kullanımını AB standartlarına ulaştırmak için bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) endeksinin yükselmesini sağlamak, maddi yetersizlikler nedeniyle internete erişimi olmayan özellikle çocuklu ve dar gelirli ailelere ücretsiz internet erişimi sağlanacağı da programda yer aldı.

DP: Fiber ağı genişletilecek

Demokrat Parti, seçim çalışmaları çerçevesinde hazırladığı reklam filminde ‘internet’ ile ilgili projesini paylaştı.

Söz konusu proje seçim bildirgesinde yer almadı.

Projede fiber optik ağını genişletebilmek için kamu-özel ortaklığı şekline dönüştürmek suretiyle dünyanın 5G’ye geçmeye hazırlandığı dönemde, dünyayla uyum içinde olmayı başarılabileceğinden bahsedildi.

‘Geleceğin Projesi’ olarak ifade edilen proje ile ilgili yurt dışından da fiber optik ağını kurmak için yatırım yapmaya hazır olan şirketlere işaret edildi, e-devletin oluşumuna, eğlenceden her türlü programın yazılımına ve yurt dışına ihracatına olanak sağlayacak alt yapının oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.