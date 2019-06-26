Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın güneyinde kiraladıkları araçları çalarak kuzeye geçirip parçaladıktan sonra sattığı ortaya çıkan Y.Y.A.K., aleyhindeki soruşturma devam ediyor. Polis başlattığı geniş çaplı soruşturmasında araçların kuzeye geçirilmesine yardımcı olduğu tespit edilen bağlantılı bir kişiyi daha tespit etti.

Önceki gün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 4 gün tutukluluk alınan zanlı Y.Y.A.K., yapılan sorgusunda Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye’de görev yaptığı öğrenilen H.K.,’nin ismini vermesi üzerine polis, dün H.K.’yi tutukladı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgide, zanlı H.K.’den yapılan ilk sorgusunda söz konusu zanlılara Kıbrıs’ın güneyinden kuzeye araç kaçırılmalarında yardım ettiğini itiraf ettiği yönünde ifade verdi.

Telefon yazışmaları tutuklattı

Beyarmudu köyünden 2 kişiyi yasal olmayan yollardan Kıbrıs’ın güneyine geçirdiği iddiası ile tutuklanan İtfaiye memuru H.K. Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Geçitkale İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye memuru H.K., “Yetkili makamlardan izinsiz KKTC topraklarından ayrılmak” ve “Birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlarından tutuklandı. Aleyhindeki suçlamaları kabul etmeyen zanlı, ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı. Yargıç Temay Sağer, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 100 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesine karar verdi.