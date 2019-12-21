Telefon sinyalleri ele verdi

Devrim DEMİR

Lefkoşa’da 2 Aralık tarihinde evinin önünde kar maskeli iki soyguncu tarafından kaçırılarak ciddi şekilde darp edilen 74 yaşındaki Süheyla Argüden’in olayı ile bağlantılı 1 kişi daha tutuklandı.

Üç ayrı noktada S.Y.’nin telefon sinyallerinin örtüştüğü öğrenilirken, mahkeme emri ile tutuklanan zanlının polise üç ayrı çelişkili ifade verdiği öğrenildi.

S.Y., tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Soruşturmanın henüz çok yeni olduğuna dikkati çeken Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

10 kişiden ifade alınacak

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Cemil Özalkın, zanlının 2 Aralık tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen Süheyla Argüden’in kaçırılması olayı ile bağlantılı tutuklandığını anlattı.

Polis çavuşu Cemil Özalkın, Argüden’in kaçırılması ile ilgili Gönyeli, Dikmen ve Alayköy bölgesinde telefon sinyalleri ve olayın saati ile zanlının her üç noktada da telefonunun sinyalleri olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Yapılan ilk sorgulamada zanlının farklı ifadeler verdiğini kaydeden Özalkın, olayla bağlantılı 10 kişinin ifadesinin alınacağını söyledi.

Soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ifade eden polis çavuşu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

S.Y.’nin avukatı tutukluluk süresine itiraz etmezken, müvekkilinin üniversite öğrencisi olduğunu belirterek soruşturmanın tamamlanması talebinde bulundu.