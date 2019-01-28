Telefon kayıtları incelenecek

Lefkoşa’da Haziran 2018 tarihinde meydana gelen cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklu bulunan sanık M. A. aleyhindeki şikayeti geri çekmesi için müşteki E.G'ye, baskı uyguladıkları ve yalan beyanda bulunmaya zorladıkları gerekçesi ile yapılan şikayet üzerine tutuklanan sanığın babası zanlı F.A ile kardeşi zanlı B.A bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagil, 2019 yılı Ocak ayı içerisinde Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan Cinsel Tecavüz meselesi ile ilgili olarak sanık olan M..'nın şikâyetçisi olan E.G'nin şikâyetini geri çekmesi amacı ile Türkiye'de sakin Sanığın babası zanlı F.A ve B.A’nın olaydan dolayı cezaevinde hükümsüz tutuklu bulunan M.A’nın hasta olduğunu ve tedavi olamadığını, her şeyini kaybettiğini söyleyerek davanın daha fazla uzamaması amacı ile şikâyetini geri çekmesi yönünde telkinde bulunarak Başsavcılığı adına yazılmış tecavüz olayı olmadığını belirten bir belgeyi Lefkoşa'da vererek tanıkları yalan İfade vermeye veya doğru söylememeye teşvik edip konu belgenin şikayetçi tarafından Başsavcılığına verilmesini sağladıklarını söyledi.

Polis cezaevinde sanık ile zanlılar arasındaki telefon görüşme kayıtlarının inceleneceğine vurgu yaptı.

İkamet adreslerini gizliyor

Polis memuru Aygün Karagil, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, müştekinin şikayetini geri çektiğine ilişkin belgenin ikinci nüshasının arandığına değindi. Zanlıların ikamet adreslerini gizlediklerini belirten Karagil, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için ilk etapta 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

7 gün tutukluluk

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlıların avukatı zanlıların tutuklu kalmasına itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti ve itirazı değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.