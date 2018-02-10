Telefon hatlarındaki arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin telefonlarında meydana gelen arıza nedeniyle hastaneye tek bir numaradan ulaşabileceği bildirildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr Bülent Dizdarlı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, hastaneye giden hatlarındaki arızanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Hastaneye ulaşmak isteyenlerin 223 44 26 nolu telefondan ulaşabileceklerini açıklayan Dizdarlı şunları ifade etti "bu numaranın gerçekten ihtiyaç halinde kullanılması elzemdir. Hastane kaynaklı olmayan bu problemin yarattığı sıkıntıdan dolayı özür diler, çalışmaların önümüzdeki birkaç gün içinde bitmesini umarız."

112 Hızır ambulans sistemi 24 saat, 1101 ve 1102 randevu birim sistemi ise mesai saatleri dahilinde çalıştığı da bildirildi.