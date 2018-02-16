Telefon hatlarındaki arıza giderildi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir süredir var olan telefon hatlarındaki arızanın tamamen giderildiği açıklandı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcısı Dr. Adil Özyılkan tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yaşanan süreçte yoğun çalışma gösteren telekomünikasyon dairesi müdürlüğüne ve ekiplerine teşekkür ederiz” denildi.