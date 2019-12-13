Telefon hatlarında kesinti olacak
Telekomünikasyon Dairesi, fiber optik kabloda iyileştirme çalışmaları yapılacağından yarın ses ve data haberleşmesinin kesintiye uğrayacağı bildirildi.
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İskele - Mehmetçik santralleri arasında fiber optik kabloda iyileştirme çalışmaları yapılacağından yarın ses ve data haberleşmesinin kesintiye uğrayacağı bildirildi.
Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Enis Elagöz yaptığı açıklamada, Mehmetçik, Büyükkonuk, Bafra, Ziyamet, Kaleburnu, Yenierenköy ve Karpaz santral merkezlerinde ve civarı yerleşim alanlarında ses ve data haberleşmesinin yarın 10.00 - 13.00 saatleri arasında sağlanamayacağını açıkladı.
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