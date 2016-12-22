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Telefon Dairesi'ne yıldırım düştü

Telefon Dairesi'ne yıldırım düştü

Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline yıldırım düştü.

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Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline yıldırım düştü.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 civarında kötü hava koşullarından dolayı Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline yıldırım düşmesi sebebiyle 815 ve 816  numaralarıyla başlayan ses abonelerinde arıza oluştu.

 

Daire, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

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