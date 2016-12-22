Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline yıldırım düştü.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, dün saat 14.00 civarında kötü hava koşullarından dolayı Girne Telekomünikasyon Dairesi santraline yıldırım düşmesi sebebiyle 815 ve 816 numaralarıyla başlayan ses abonelerinde arıza oluştu.

Daire, sorunun giderilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.