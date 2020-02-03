Telefon çaldı, kamera görüntüleri ele verdi

Lefkoşa'da meydana gelen sirkat suçuyla ilgili tutuklanan E.B. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede Görevli Polis Memuru Okan Özkoçak, zanlının 30 Aralık 2019 Tarihinde meydana gelen sirkat suçundan yakalandığını söyledi. Polis, zanlının 30 Aralık 2019 tarihinde YDÜ spor salonu içerisinde, soyunma odasında bank üzerinde duran Bashir Ahmed’e ait Samsung A50 marka cep telefonu sirkat ettiğini, 1 Şubat’ta temin edilen kamera görüntülerinden bunun görüldüğünü belirterek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının evinde yapılan aramada emarenin bulunmadığını, soruşturmanın devam ettiğini, kayıp telefonun arandığını belirterek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.