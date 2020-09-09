“Tele Sağlık” hizmeti başlıyor

Sağlık Bakanlığı himayelerinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde akıllı randevu sistemi ile çalışacak olan Tele Sağlık Platformu hayata geçirildi. Tele Sağlık Platformu’nun hizmete açılmasına ilişkin yapılan açıklamada, hastanede fiziki olarak sunulan poliklinik hizmetlerine ek olarak dijital bir platformda görüntülü görüşme ile teknolojik bir çözüm sunulacağı, bunun altyapısının sosyal sorumluluk çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından ücretsiz olarak sağlanacağı belirtildi.

Tele Sağlık Platformu’nun, hastanın çağrı merkezini arayarak randevu almasını, randevuların doktorların ajandasına işlenmesini, doktor ve hasta arasında yapılacak olan görüşmenin uzaktan görüntülü olarak gerçekleştirilmesini sağlayan bir platform olduğu aktarıldı. Platform ile hastaların ihtiyaç duydukları branştan 0533 878 1022 numaralı çağrı merkezini arayarak Akıllı Randevu Sistemi üzerinden randevu almalarının akabinde randevularının gün ve saatinde ilgili doktor ile görüşme gerçekleştireceği belirtilirken, hastalarla görüşmelerin uzaktan görüntülü konuşma şeklinde BiP uygulaması üzerinden olacağı açıklandı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli: “Hastaneye gitmeden belli branşlarda halkımız için teknolojik bir avantajı devreye sokmuş bulunmaktayız”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Gazimağusa Devlet Hastanelerine yeni bir uygulama ile hastaneye gitmeden belli branşlarda halkımıza bir hizmet sunarak teknolojik bir avantajın devreye sokulduğunu belirten Sağlık Bakanı Pilli, şunları ifade etti; “Teknolojinin hayatımızdaki yeri ve önemi yadsınamaz bir gerçek. Covid-19 ile mücadele günlerinde artan teknoloji kullanımının sonuçları ve hayatımıza getirdiği kolaylıkları sağlık sektöründe de etkin bir hale getirmek için önemli bir çalışmayı daha Kuzey Kıbrıs Turkcell ile hayata geçirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Tele Sağlık Platformu ile hastanede fiziki olarak sunulan poliklinik hizmetlerine ek olarak dijital platformda görüntülü görüşme ile teknolojik bir hizmetle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Gazimağusa Devlet Hastanelerinde hastaneye gitmeden belli branşlarda halkımıza hizmet sunulabilecek.

Bu vesile ile Covid-19 salgını ile mücadelede önemli bir adım olan uzaktan hasta yönetimi, hastaların ulaşım ihtiyacını ortadan kaldırarak doktora erişimi sağlanacaktır. Aynı zamanda hastaneye gelmek için ihtiyaç duyulan zaman, ulaşım ve kaynak ihtiyaçlarının azalması sağlanarak verimlilik arttırılacaktır.

Taburcu olduktan sonra hasta takibi, yönlendirmeyi ve ilaç uyumunu uzaktan takip imkanı sağlayacak bu uygulama ile belli branşlarda hastaneye gelmeden hastanın doktor ile görüşmesi sağlanarak yoğunluğun artmaması sağlanabilecektir.

Bizler bakanlık olarak ekibimizle birlikte sağlığı en iyi noktaya getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam etmekteyiz. Dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde bize destek veren halkımız, sağlık çalışanlarımız ve hükümetimizin aldığı kararlarla elde edilen başarının yeniden yakalanacağından kuşku duymamaktayım. Yeni uygulamanın hepimize hayırlı olmasını diler, bu vesile ile Tele Sağlık Hizmeti kapsamında emeği geçen Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden ve ekibine teşekkürlerimi sunarım.”

Harun Maden: “Sağlık sektöründe teknoloji desteği ile önemli adımlar attık”

Sağlık sektöründe teknoloji desteği ile önemli adımlar attıklarını belirten Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden, Tele Sağlık hizmetinin; Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yazılım geliştirme gücüyle ortaya çıkardığı Akıllı Randevu Sistemi, Çağrı Merkezi Hizmeti ve hem mobil hem de sabit iletişim güçlerinin bir araya gelmesi üzerine çok kısa bir süre içerisinde hayata geçirildiğini aktardı. Teknolojiyi kullanarak halkımızın faydası için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Harun Maden bu projenin hem halkımızın sağlığını korumak, hem de kolaylık sağlaması adına önemli olduğunu belirtti. Sağlık sektöründe özellikle bu dönemde çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Maden, bunların tamamen birer sosyal sorumluluk çalışması olduğunun da altını çizdi. Genel Müdür Maden, Tele Sağlık Hizmeti kapsamında doktorların görüntülü gerçekleştirecekleri görüşmeleri kaliteli şekilde yapabilmeleri amacıyla Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu ve Gazimağusa Devlet Hastanelerine Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından profesyonel ses ve görüntü sistemleri sağlandığını da aktardı.

Özlem Gürkut: “DSÖ tarafından da önerilen ve tüm çağdaş ülkelerde benzerleri hizmete giren, uzaktan görüntülü sağlık hizmeti çalışmalarımız sonucunda ülkemizde de geliştirilmiştir”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Özlem Gürkut ise, “Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi sürecinde en önemli önceliğimiz, hastalarımızın sağlığı ve güvenliği olmalıdır. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) olarak bilimsel rehberler doğrultusunda çalışmalar yapmaya, halkımızı bilinçlendirmeye ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya devam etmekteyiz. Pandemi ile mücadele ve hastalıktan korunma tedbirleri çerçevesinde özellikle kronik tıbbi sorunları bulunan hastalarımızın kalabalık ortamlara girmemesini tavsiye ediyoruz. Ancak hastalarımızın sağlıklarının bozulmaması amacı ile gerekli sağlık kontrollerini yaptırmalarının önemini de biliyoruz. Tüm bu nedenlerle, DSÖ tarafından da önerilen ve tüm çağdaş ülkelerde benzerleri hizmete giren, uzaktan görüntülü sağlık hizmeti çalışmalarımız sonucunda güzel bir iş birliği neticesinde ülkemizde de geliştirilmiştir. KTBB’nin de proje partneri olduğu Tele Sağlık Hizmeti adı verilen projede emeği geçen Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetici ve çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve Tele Sağlık kapsamında hizmet verecek olan tüm meslektaşlarımıza çok teşekkür ederiz. Hastaneye gidemediğiniz durumlarda, sizin ve ailenizin sağlık problemleri, kronik hastalıklarınızın takibi ve desteğe ihtiyaç duyduğunuz her türlü sağlık sorunu için hizmete giren branşlardaki doktorlar ile canlı ve görüntülü görüşme imkanı sağlayan bir online sağlık hizmeti uygulaması olan Tele Sağlık hizmetinin bu zor zamanları en az zararla atlatmamıza yardımcı olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Tele Sağlık üzerinden hangi branşlarda, nasıl hizmet alınabilecek?

Yapılan açıklamada Tele Sağlık hizmeti kapsamında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Gazimağusa Devlet Hastanelerinde ilk etapta toplamda 7 branş için randevu verileceği belirtildi. Söz konusu branşların Onkoloji, Kulak Burun Boğaz, Nefroloji, Genel Cerrahi, Dahiliye, Kardiyoloji ve Çocuk Polikliniği olduğu açıklandı. Hizmet verilecek gün ve saat detaylarına 0533-878-1022 numaralı çağrı merkezi üzerinden erişilebilecek. Ayrıca randevuların hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yine çağrı merkezi üzerinden alınabileceği, randevuların 15 dakika aralıklarla sisteme tanımlanarak, branş bazında verileceği açıklandı. Eğer hastanın acil bir durumu varsa bu hat üzerinden hizmet verilmeyeceği ve hastaneye başvurması yönünde yönlendirme yapılacağı da vurgulandı.