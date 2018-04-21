Telafisi olmayan maçlar

K-Pet Süper Lig’in 28’inci haftası bugün başlıyor. Ligde bugün 7, Pazartesi akşamı ise 1 karşılaşma oynanacak. Lider Yenicami 28’inci haftada Gençlik Gücü’nün konuğu olacak.

Zirve yarışında heyecan dorukta

Süper Lig’de bitime kısa süre kala, zirve yarışını da heyecanlı hale getiriyor. En yakın takipçisi Doğan Türk Birliği’nin 5 puan önünde bulunan Yenicami bugün Gençlik Gücü ile karşılaşacak. Şampiyonluk için lider Yenicami’nin puan kaybetmesini bekleyen Doğan Türk Birliği ise Baf Ülkü Yurdu deplasmanına konuk olacak.

Hata yapma lüksleri bulunmuyor

Özellikle Play out çizgisi ve alt sıralarda bulunan takımlar için hata yapma lüksü bulunmuyor. Lig sıralamasındaki Play out çizgisinde Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü, Gençler Birliği ve Yeni Boğaziçi takımları bulunurken, direkt düşme hattında Yalova ve Ozanköy takımları bulunuyor. Ligde Binatlı, Küçük Kaymaklı, Lefke, Baf Ülkü Yurdu, Cihangir gibi takımlar da rakiplerine oranla biraz daha rahat konumunda bulunuyor.

Kapanış Pazartesi akşamı olacak

K-Pet Süper Lig’de 28’inci hafta maçları 23 Nisan Pazartesi akşamı yapılacak. Atatürk Stadı’nda GAÜ Çetinkaya, ligin Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek. Mücadele, saat 19.00’da başlayacak.

Futbolda haftanın programı

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

Gençlik Gücü – Yenicami

Utku Hamamcıoğlu

Üner Berkalp Stadı

Baf ÜY – Doğan TB

Mehmet Sezener

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Mağusa TG – Yeni Boğaziçi

Osman Özpaşa

16 Ağustos Stadı

Lefke – K. Kaymaklı

Timur E. Bodi

Mete Adanır Stadı

Türk Ocağı – Binatlı

Ali Özer

Cumhuriyet Stadı

Gençler Birliği – Ozanköy

Mehmet Malek

Cihangir Stadı

Cihangir – Yalova

Kerem Eran

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Hasan Bardakko Stadı

Mesarya – Kumyalı

Hüseyin Özaşık

YARIN

K-Pet 1. Lig

Maraş Stadı

Maraş – Gönyeli

Turgay Misk

Bostancı Bağcıl Stadı

B. Bağcıl – Esentepe

Mustafa Öztugay

Mete Adanır Stadı

Girne HE – Lapta

Osman Küçük

Sadık Cemil Stadı

Değirmenlik – Mormenekşe

Fehim Dayı

Dr. Fazıl Küçük Stadı

Dumlupınar – Göçmenköy

Serkan Durmaz

Esat Erdoğmuş Stadı

Hamitköy – Çanakkale

Hakan Muhtaroğlu

Eray Vudalı Stadı

Akova Vuda – Görneç

Serhan Şimşek

Mehmetçik Stadı

Kaya Mehmetçik – Doğancı

Serdar Bilgimer

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Dörtyol Sahası

Yıldırım – Vadili

Ali Karahasan

Rauf R. Denktaş Stadı

Tatlısu Seracılar – Dörtyol

Serkan Başkaya

Gaziköy Sahası

Gaziköy – Geçitkale

Fatih Bardakçıoğlu

14 Ağustos Stadı

Serdarlı – Dipkarpaz

Cemal Sarı

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Orhan Dural Stadı

Karaoğlanoğlu – Düzkaya

Hüseyin Özkan

Ergin Cemal Şahdur Stadı

Karşıyaka – Ortaköy

Ferhat Tuna

Denizli Stadı

Denizli – Aydınköy

Kaan Koday

Dr. Ali Özsoy Stadı

Tatlısu – Yılmazköy

Olgun Canik

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı

GAÜ Çetinkaya – Merit A. Yeşilova

Emre Öztaşlı

NOT: GAÜ Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova maçı 19.00’da, Süper Lig, 1. Lig ve BTM 1. Ligi’ndeki diğer tüm karşılaşmalar 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.