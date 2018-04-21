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Telafisi olmayan maçlar

Telafisi olmayan maçlar

Süper Lig’de 28’inci hafta heyecanı bugün başlıyor

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K-Pet Süper Lig’in 28’inci haftası bugün başlıyor. Ligde bugün 7, Pazartesi akşamı ise 1 karşılaşma oynanacak. Lider Yenicami 28’inci haftada Gençlik Gücü’nün konuğu olacak.

Zirve yarışında heyecan dorukta

Süper Lig’de bitime kısa süre kala, zirve yarışını da heyecanlı hale getiriyor. En yakın takipçisi Doğan Türk Birliği’nin 5 puan önünde bulunan Yenicami bugün Gençlik Gücü ile karşılaşacak. Şampiyonluk için lider Yenicami’nin puan kaybetmesini bekleyen Doğan Türk Birliği ise Baf Ülkü Yurdu deplasmanına konuk olacak.

Hata yapma lüksleri bulunmuyor

Özellikle Play out çizgisi ve alt sıralarda bulunan takımlar için hata yapma lüksü bulunmuyor. Lig sıralamasındaki Play out çizgisinde Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü, Gençler Birliği ve Yeni Boğaziçi takımları bulunurken, direkt düşme hattında Yalova ve Ozanköy takımları bulunuyor. Ligde Binatlı, Küçük Kaymaklı, Lefke, Baf Ülkü Yurdu, Cihangir gibi takımlar da rakiplerine oranla biraz daha rahat konumunda bulunuyor.

Kapanış Pazartesi akşamı olacak

K-Pet Süper Lig’de 28’inci hafta maçları 23 Nisan Pazartesi akşamı yapılacak. Atatürk Stadı’nda GAÜ Çetinkaya, ligin Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek. Mücadele, saat 19.00’da başlayacak.

Futbolda haftanın programı

 

BUGÜN

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı
Gençlik Gücü – Yenicami
Utku Hamamcıoğlu

Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Doğan TB
Mehmet Sezener

Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa TG – Yeni Boğaziçi
Osman Özpaşa

16 Ağustos Stadı
Lefke – K. Kaymaklı
Timur E. Bodi

Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Binatlı
Ali Özer

Cumhuriyet Stadı
Gençler Birliği – Ozanköy
Mehmet Malek

Cihangir Stadı
Cihangir – Yalova
Kerem Eran

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Kumyalı
Hüseyin Özaşık

YARIN

K-Pet 1. Lig

Maraş Stadı
Maraş – Gönyeli
Turgay Misk

Bostancı Bağcıl Stadı
B. Bağcıl – Esentepe
Mustafa Öztugay

Mete Adanır Stadı
Girne HE – Lapta
Osman Küçük

Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Mormenekşe
Fehim Dayı

Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Göçmenköy
Serkan Durmaz

Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Çanakkale
Hakan Muhtaroğlu

Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Görneç
Serhan Şimşek

Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – Doğancı
Serdar Bilgimer

BTM 1. Lig Kırmızı Grup

Dörtyol Sahası
Yıldırım – Vadili
Ali Karahasan

Rauf R. Denktaş Stadı
Tatlısu Seracılar – Dörtyol
Serkan Başkaya

Gaziköy Sahası
Gaziköy – Geçitkale
Fatih Bardakçıoğlu

14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Dipkarpaz
Cemal Sarı

BTM 1. Lig Beyaz Grup

Orhan Dural Stadı
Karaoğlanoğlu – Düzkaya
Hüseyin Özkan

Ergin Cemal Şahdur Stadı
Karşıyaka – Ortaköy
Ferhat Tuna

Denizli Stadı
Denizli – Aydınköy
Kaan Koday

Dr. Ali Özsoy Stadı
Tatlısu – Yılmazköy
Olgun Canik

PAZARTESİ

K-Pet Süper Lig

Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – Merit A. Yeşilova
Emre Öztaşlı

NOT: GAÜ Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova maçı 19.00’da, Süper Lig, 1. Lig ve BTM 1. Ligi’ndeki diğer tüm karşılaşmalar 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.

 

 

 

 

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