Telafisi olmayan maçlar
Süper Lig’de 28’inci hafta heyecanı bugün başlıyor
K-Pet Süper Lig’in 28’inci haftası bugün başlıyor. Ligde bugün 7, Pazartesi akşamı ise 1 karşılaşma oynanacak. Lider Yenicami 28’inci haftada Gençlik Gücü’nün konuğu olacak.
Zirve yarışında heyecan dorukta
Süper Lig’de bitime kısa süre kala, zirve yarışını da heyecanlı hale getiriyor. En yakın takipçisi Doğan Türk Birliği’nin 5 puan önünde bulunan Yenicami bugün Gençlik Gücü ile karşılaşacak. Şampiyonluk için lider Yenicami’nin puan kaybetmesini bekleyen Doğan Türk Birliği ise Baf Ülkü Yurdu deplasmanına konuk olacak.
Hata yapma lüksleri bulunmuyor
Özellikle Play out çizgisi ve alt sıralarda bulunan takımlar için hata yapma lüksü bulunmuyor. Lig sıralamasındaki Play out çizgisinde Mağusa Türk Gücü, Gençlik Gücü, Gençler Birliği ve Yeni Boğaziçi takımları bulunurken, direkt düşme hattında Yalova ve Ozanköy takımları bulunuyor. Ligde Binatlı, Küçük Kaymaklı, Lefke, Baf Ülkü Yurdu, Cihangir gibi takımlar da rakiplerine oranla biraz daha rahat konumunda bulunuyor.
Kapanış Pazartesi akşamı olacak
K-Pet Süper Lig’de 28’inci hafta maçları 23 Nisan Pazartesi akşamı yapılacak. Atatürk Stadı’nda GAÜ Çetinkaya, ligin Girne ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk edecek. Mücadele, saat 19.00’da başlayacak.
Futbolda haftanın programı
BUGÜN
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
Gençlik Gücü – Yenicami
Utku Hamamcıoğlu
Üner Berkalp Stadı
Baf ÜY – Doğan TB
Mehmet Sezener
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Mağusa TG – Yeni Boğaziçi
Osman Özpaşa
16 Ağustos Stadı
Lefke – K. Kaymaklı
Timur E. Bodi
Mete Adanır Stadı
Türk Ocağı – Binatlı
Ali Özer
Cumhuriyet Stadı
Gençler Birliği – Ozanköy
Mehmet Malek
Cihangir Stadı
Cihangir – Yalova
Kerem Eran
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Hasan Bardakko Stadı
Mesarya – Kumyalı
Hüseyin Özaşık
YARIN
K-Pet 1. Lig
Maraş Stadı
Maraş – Gönyeli
Turgay Misk
Bostancı Bağcıl Stadı
B. Bağcıl – Esentepe
Mustafa Öztugay
Mete Adanır Stadı
Girne HE – Lapta
Osman Küçük
Sadık Cemil Stadı
Değirmenlik – Mormenekşe
Fehim Dayı
Dr. Fazıl Küçük Stadı
Dumlupınar – Göçmenköy
Serkan Durmaz
Esat Erdoğmuş Stadı
Hamitköy – Çanakkale
Hakan Muhtaroğlu
Eray Vudalı Stadı
Akova Vuda – Görneç
Serhan Şimşek
Mehmetçik Stadı
Kaya Mehmetçik – Doğancı
Serdar Bilgimer
BTM 1. Lig Kırmızı Grup
Dörtyol Sahası
Yıldırım – Vadili
Ali Karahasan
Rauf R. Denktaş Stadı
Tatlısu Seracılar – Dörtyol
Serkan Başkaya
Gaziköy Sahası
Gaziköy – Geçitkale
Fatih Bardakçıoğlu
14 Ağustos Stadı
Serdarlı – Dipkarpaz
Cemal Sarı
BTM 1. Lig Beyaz Grup
Orhan Dural Stadı
Karaoğlanoğlu – Düzkaya
Hüseyin Özkan
Ergin Cemal Şahdur Stadı
Karşıyaka – Ortaköy
Ferhat Tuna
Denizli Stadı
Denizli – Aydınköy
Kaan Koday
Dr. Ali Özsoy Stadı
Tatlısu – Yılmazköy
Olgun Canik
PAZARTESİ
K-Pet Süper Lig
Atatürk Stadı
GAÜ Çetinkaya – Merit A. Yeşilova
Emre Öztaşlı
NOT: GAÜ Çetinkaya – Merit Alsancak Yeşilova maçı 19.00’da, Süper Lig, 1. Lig ve BTM 1. Ligi’ndeki diğer tüm karşılaşmalar 16.00’da başlayacak. U21 Süper Lig’de ise maçların başlama saati 13.30.