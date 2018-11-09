Lefkoşa21 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Tel tuzak avcısı yakalandı
Tel tuzak avcısı yakalandı

Tel tuzak avcısı yakalandı

Koruçam’da tel tuzak kurarak kaçak avlanan 66 yaşındaki M.V. tespit edilerek tutuklandı

A+A-

 

Koruçam (Kormacit)’de çok sayıda tel tuzak kurarak tavşan avlayan 66 yaşındaki M.V. tespit edilerek tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, bugün saat 7.00 sıralarında, Koruçam'da Merici Mevkiinde, 66 yaşındaki M.V.’nin tel tuzak kurmak suretiyle kanunsuz olarak avladığı sırada av korucuları tarafından suçüstü tespit edildiği belirtildi. Konunun polise intikal etmesi üzerine söz konusu şahısın tutuklandığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

 

FOTOĞRAFLAR: KKTC Avcılık Federasyonu

Bu haber toplam 304 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler