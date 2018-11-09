Tel tuzak avcısı yakalandı

Koruçam (Kormacit)’de çok sayıda tel tuzak kurarak tavşan avlayan 66 yaşındaki M.V. tespit edilerek tutuklandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgide, bugün saat 7.00 sıralarında, Koruçam'da Merici Mevkiinde, 66 yaşındaki M.V.’nin tel tuzak kurmak suretiyle kanunsuz olarak avladığı sırada av korucuları tarafından suçüstü tespit edildiği belirtildi. Konunun polise intikal etmesi üzerine söz konusu şahısın tutuklandığı ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

FOTOĞRAFLAR: KKTC Avcılık Federasyonu