Tel örgülerin ardında buluştular

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum gençler tel örgütlerin ardında buluştular, şarkılar söyleyerek hasret giderdiler.

Geçiş noktalarının hala kapalı olmasından dolayı birbirileri ile görüşemeyen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum arkadaşlar, Lefkoşa’daki ‘Yiğitler Burcu’nda buluştu, tel örgülerin ardından birbirlerine şarkılar söyleyerek sohbet ettiler.

Buluşma anı sosyal medyadan videolarla paylaşıldı.

Yetkililere “17 senedir iki toplum arasında hiçbir bağ oluşmamış gibi davranmayın” çağrısı yapan gençler, kapıların bilimsel kriterlere göre açılması gerektiğini vurguladı.

Yakınları ile buluşmaya gelen Çise Sezerel isimli genç ise sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

“Güneyde kalan yakınlarımızı tel örgüler arasında görmek zorunda kalmak! Sağik komitelerinin öncülüğünde, gerekli önlemleri alarak başta emekçilere, okuyanlara, hastalara ve milliyeti, kimliği farketmeksizin ayrımcılık yapılmadan güneyde yakınları, ailesi, partnerleri olanlara öncelik tanınarak aşamali sekilde açin! 17 senedir iki toplum arasında hic bir bağ oluşmamış gibi davranmayın! Bu ulkenin insanlarına 1 temmuz tarihini verip turist muamelesi yapacaklarına sağlığa yatırım yapsınlar... Bu kadar ayda sağlık icin ne yaptılar bunun hesabini versinler..”