‘Tekrar kapanma gücümüz yok’

Dila ŞİMŞEK

Yurttaş, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin, 1 Ağustos itibariyle Türkiye'den gelecek yolculara ‘7 gün karantina uygulanması’ önerisinin Bakanlar Kurulu’nda reddedilmesini değerlendirdi, “1 Temmuz’da yaşananları hepimiz gördük” dedi.

YENİDÜZEN, Lefkoşa’da vatandaşlarla görüştü, ‘7 gün karantina uygulanmalı mı’ sorusunu yöneltti.

Yurttaşlar, açılıma karşı olmadıklarını dile getirerek, yerel bulaşma yokken böyle bir ‘risk’ alınmasını istemediğini söyledi.

Devlet gözetiminin şart olduğunu ifade eden vatandaşlar, hayata devam edilmesi gerektiğini, ancak riskli grupta olan Türkiye, hatta diğer ülkelerden de gelişlerde test ve karantina koşulu olması gerektiğini savundu.

Öte yandan kimi yurttaşlar ise, çifte PCR testi yapılırsa, bir sorun olmayacağını düşündüklerini kaydetti.

Ekonomik kaygılarından söz eden vatandaşlar, sağlık ve ekonominin birlikte değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Yurttaş ne dedi?

Alpay Erişken: “Zaten 1 Temmuz’da açılım yapılacağında da karantina olması gerekiyordu”

“Karantina şartı yurt dışından gelecek herkes için uygulanmalı. Zaten 1 Temmuz’da açılım yapılacağında da karantina olması gerekiyordu. Türkiye risk grubunda olan bir ülkeyken, karantinasız girişlerde mutlaka yerel bulaş olacaktır. Zaten hastanede 20 kişiden fazla insan var, bu kişiler yerel halkla temas ettiğinde bulaş kaçınılmaz olacaktı… Ben açılıma karşı değilim ama en azından test sonuçları çıkana kadar karantinaya almak zorunlu olmalı.”

Zekiye Basmacı: “Karantinasız gelişlerde ilk günlerde yaşananları da görmüş olduk”

“Yurt dışından kimse, karantina koşulu olmadan, önlem alınmadan gelmemeli. Hala maskelerimizi takıyoruz, bence eldiven bile kullanılmalı kapalı ortak alanlarda. Karantinasız gelişlerde ilk günlerde yaşananları da görmüş olduk. Birçok kişi kurallara uymadı. Bu yüzden devlet kontrolünde karantina şart…”

Sayit Aras: “Sağlık göz ardı edilmeden ekonomi için adım atılmalı”

“Salgın döneminden beri işsizim. Hala yaralarımızı saramamış durumdayız. Zaten ülkede ekonomi, piyasa tamamen durmuş vaziyette. Hem sağlık, hem ekonomiyi korumak şart. Şu anda yerel bulaşımız yok, tedavi gören hastaların hepsi yurt dışından gelen kişiler. Tabii ki ekonomiye artık bir el atılması lazım ama sağlık da göz ardı edilmemeli.”

Nejla Hikmetoğlu: “Risk alınmamalı, karantina şart”

“Karantinanın şart koşulması çok önemli. Yurt dışından gelişlerde 7 gün karantina olmasını istiyoruz çünkü sağlık açıdan risk almak istemiyoruz. Sonuçta şu anda yerel bulaşımız yok, tekrar kapanma gücümüz de yok. Tabii ki gelmek isteyen gelsin ancak burada yaşayan insanların da sağlığı tehlikeye atılmasın.”

İlkay Canbolat: “Çifte test yapılıp, evde veya kalacakları yerde izole olurlarsa, denetim yapılırsa olur”

“Bence yurt dışından gelişlerde karantina olmasa bile, evde gözetim uygulanabilir. Çifte test yapılıp, evde veya kalacakları yerde izole olurlarsa, denetim yapılırsa hem kişiler için hem de devlet için olumlu olabilir. Tabii ki tüm kontrollerin yapılması gerekiyor, önlem alınmalı.”

Elmaziye Gencer: “Hayata devam etmemiz de gerekiyorsa, buna göre önlem almak zorundayız”

“Karantina mutlaka şart, ama ekonomik olarak da büyük bir yük oluyorsa gelecek kişilerin kendi masrafını karşılayacağı bir sistem yaratılabilir. Yine çifte testle gelinir, 7 gün konaklanır ama hem devletin denetimi, hem de belirli bir zaman izole olmaları gerekir. 1 Temmuz zamanı birçok kişi kurallara uymamıştı. Artık açılmaya mecburuz, güneyde de Türkiye’de de vakalar var… Ama hayata devam etmemiz de gerekiyorsa, buna göre önlem almak zorundayız.”

Gülen Tüfekçi: “Ama PCR testi yaparak geleceklerse bir sorun görmüyorum”

“Salgın var evet, ama insanlar bir yerlere gitmeye, hayatlarına devam etmeye de mecbur. Çifte test yapılırsa bence gelişler kolaylaştırılabilir, karantina şart tutulmayabilir. Sonuçta insanların gidip gelmesinden doğal ne var? O kadar çalışan, okuyan insan var. Tabii ki bu insanlar yine test yaptırıp gelecek. Ama PCR testi yaparak geleceklerse bir sorun görmüyorum.”

Kubilay Gencer: “En baştan beri karantina koşulu olmalıydı”

“Karantinasız gelişler ilk başlatıldığında insanların taahhütnamelere uymadığını gördük. Sonrasında da mecburen karantina kararı çıktı. Bu en baştan uygulanmalıydı zaten. Şimdi gelecek kişilerin de uzmanların belirleyeceği süre kadar devlet gözetiminde olması gerekir. Belki bir orta yol bulunabilir maddiyat için, ancak bir süre daha karantinanın sürmesi şarttır.”