“Teknoloji Seminerleri”nin ikinci dönemi başladı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, dijitalleşen ve değişen hayatımıza teknolojinin etkisini okullara taşıdı, öğrencileri çeşitli konularda bilgilendirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri”nin ikinci döneminin ilki Mağusa Canbulat ve Çanakkale Ortaokulları’nda yer aldı.

Seminerde, güvenli internet ve teknolojinin doğru kullanımı, teknolojinin yıllar içerisindeki ilerleyişi ve geldiği nokta öğrencilere anlatıldı.

İnteraktif oyunlar ile desteklenen seminerde, öğrenciler, yeni teknolojileri deneyimleme fırsatına da sahip oldu.



Canbulat ve Çanakkale Ortaokulları’nda teknoloji



2017-2018 eğitim öğretim dönemi için düzenlenen “Teknoloji Seminerleri”nin ilki Mağusa Canbulat ve Çanakkale Ortaokulları’nda yer alırken 6’ncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Ezgi Göçmen’nin açılış konuşması ile başlayan seminerde, Kuzey Kıbrıs Turkcell Teknik Operasyonlar Şebeke Teknolojileri Planlama

Müdürü Muzaffer Meta tarafından öğrencilere teknolojinin gelişimi ve dijital değişim süreci anlatıldı.

VR gözlük ilgi gördü

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından 2017-2018 eğitim yılı içerisinde 35 ortaokulda verilecek “Teknoloji Seminerleri”nin içeriği “Teknoloji nedir?”, “Teknolojinin gelişim süreci”, “İnternetin güvenli kullanımı” gibi başlıklardan oluşuyor.

Seminerde ayrıca dünün ve bugünün teknolojileri karşılaştırılarak, telgraftan tablete pek çok ilgi çekici konu da örneklerle anlatıldı.

Seminer sonrasında da öğrenciler Sanal Gerçeklik (VR - Virtual Reality) gözlüğüyle teknolojide yaşanan değişimi deneyimlendi.