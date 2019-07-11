Sevay Alkan

TBMM'de 'Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu'nda bilgi veren Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Barış Horzum, "Teknoloji bağımlılığı, madde kullanımından daha tehlikeli boyuta gelebilecek durumda" dedi.

"İhmalkar ailelerin çocukları..."

Horzum, anne veya babasının baktığı çocuklara oranla bakıcıların baktığı çocukların teknoloji bağımlılığının daha yüksek olduğunu belirterek, "Annesi çalışsın çalışmasın bireye kimin baktığı büyük önem arz ediyor. Aile büyüklerinin baktığı çocuklara oranla bakıcıların baktığı çocuklarda teknoloji bağımlılığı daha fazla gelişiyor. Çocuk bakımında akrabaların bakıma teşvik edilmesi gerekiyor. İhmalkar ailelerin çocukları, daha fazla teknoloji bağımlısı.”

Bu bağımlılıkla ilgili neler yapılması gerektiği konusunda da bilgi verdi Horzum; “İlk ihtiyaç olarak, ülke çapında durumun haritasını ortaya çıkarmak gerekiyor. Okul dışında okulların, eğitsel ve sosyal etkinlikler açısından uygun olması gerekiyor. Bizim okulları ders dışındaki etkinliklerde de kullanmaya ihtiyacımız var. Çünkü çok fazla sokakları kullanamıyoruz. Ayrıca her çocuğun bir spor ya da sanat etkinliğine kanalize edilmesi gerekiyor. Ailelere çocukları ile kaliteli vakit geçirecekleri ortamlar oluşturmalıyız."

"Madde bağımlılığından daha tehlikeli"

Horzum, Komisyona verdiği bilgilerde teknoloji bağımlılığının madde kullanımından daha tehlikeli olduğunu da söyledi;

"Bilişim teknolojileri yanlış kullanımı bağımlılık olarak nitelendiriliyor. Teknoloji bağımlılığının ölçütleri dikkati çekme, yoksunluk, çatışma, nüksetme ve eski haline geri dönme, tolerans ve ruh hali değişimi olarak sıralanıyor. Teknoloji bağımlılığını madde bağımlılığı ile karşılaştırıldığında, madde kullanımından daha tehlikeli boyuta gelebilecek durumda olduğu görülüyor. Güney Kore, yaptığı bir çalışmada son 5 yıl içinde madde bağımlılığının ciddi oranda düştüğünü tespit ediyor. Bu durum araştırıldığında ise yaygınlaşan teknoloji bağımlılığının madde bağımlılığının yerine geçtiğini görüyorlar.”