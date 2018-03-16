'Teknoloji alanında yatırım yeni potansiyel yaratacak'

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, turizm ve eğitimin ülkenin ekonomik ve toplumsal kalkınmasının önemli iki alanı olduğunu belirterek, “Teknoloji alanında yapılacak araştırma ve yatırımlar, kalkınma için yeni bir ek potansiyel oluşturacak” dedi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal’ı kabul ederek, devam eden Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Temeli geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da katıldığı törenle atılan KALTEV’in birinci etabının, önümüzdeki Ekim ayında tamamlanacağını söyleyen Baykal, çalışmaların seyri hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi.



Baykal, Cumhurbaşkanı’na Cumhuriyet Meclisi’nde komite aşamasında olan KALTEV Yasa Taslağı’nın yasalaşmasının, planlandığı şekilde devam eden çalışmaların tamamlanarak hayata geçmesi açısından önemini aktararak, destek talep etti.



Akıncı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu bünyesindeki Kalkanlı Teknoloji Vadisi ile ilgili yasa çalışmasının sonuçlanması için destekleyici tutumunu sürdürdüğünü, Cumhuriyet Meclisi’nde devam eden bütçe çalışmalarının tamamlanmasının ardından da konunun sonuçlanması için teşvik edici olacağını da ifade etti.



