TEKNOGOLD 4. şubesi Güzelyurt’ta açıldı

TEKNOGOLD 2017 yılı içerisinde mağaza yatırımlarını sürdürüyor. Geçtiğimiz gün hizmete giren TEKNOGOLD Güzelyurt mağazası, açılmasıyla birlikte Kıbrıs'taki mağaza sayısını dörde yükseltti. TEKNOGOLD Güzelyurt yerli ve yabancı binlerce markayı stoklarında bulundurarak teknoloji severleri memnun etmeyi hedefliyor.

Açılış konuşması yapan TEKNOGOLD Güzelyurt Müdürü Muharrem SAYGILI , “Günümüzde teknolojinin nimetlerinden hepimizin faydalandığı ayrıca her geçen gün yeni bir teknolojik ürünün piyasaya çıktığı bir gerçek. Güzelyurt ilçesinde ODTÜ’den sonra açılan yeni Üniversite ve yeni üniversite açılması için çalışmalar yapıldığını bir dönem. Güzelyurt’a üniversitelere paralel olarak yeni açılan yurtlar ve açılacak yeni yurtlarla birlikte öğrenci potansiyeli de her geçen gün artmaktadır. Güzelyurt’un nüfus olarak büyümesi yeni ihtiyaçları gündeme getirmektedir. Bu bağlamda Güzelyurt’un ihtiyacı olacağını olan TEKNOGOLD mağazasını açmaktan mutluluk duyuyoruz.” Diyerek sözlerine son verdi.

Ardından konuşma yapan ASEL GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Atay Cafer ÜREL, teknolojinin hızlı bir şekilde geliştiğini ve buna paralel olarak da teknoloji marketlerin aynı şekilde hızla yaygınlaştığını belirterek TEKNOGOLD ailesinin yeni üyesi olan TEKNOGOLD Güzelyurt mağazasının açılmasından dolayı büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Konuşma yapanlar arasında CTP milletvekili Armağan CANDAN ve Hüseyin ERÇAL, bağımsız milletvekili Menteş GÜNDÜZ ve UBP milletvekili Ersin TATAR’da vardı. Konuşmaları sırasında bölgeye yapılan yatırımı ve bununla birlikte sağlanan istihdamın önemini vurgulayarak tebriklerini sundular.