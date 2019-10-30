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“Teknik raporun 1 ay içinde hazır olması hedefleniyor”

“Teknik raporun 1 ay içinde hazır olması hedefleniyor”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı  TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 kişilik kaza/kırım ekibinin, sabah erken saatlerde ülkemize geldiğini açıkladı

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11.15: Teknik heyet 11.10 itibarıyla Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığında enkazın olduğu alana gitti. Şu sıralarda inceleme başladı. Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı heyetin alana girişi sırasında basına kısa bir açıklama yaparak detaylı teknik raporun 1 ay içinde hazır olması hedeflendiğine dikkat çekti.

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11.00: Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı  TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 kişilik kaza/kırım ekibinin, sabah erken saatlerde ülkemize geldiğini açıkladı.

İşte açıklama:

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2 kişilik kaza/kırım ekibi, sabah erken saatlerde ülkemize gelmiştir. Kaza/kırım ekibi, Bakanlık Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı başkanlığında, KKTC Sivil Havacılık Dairesi teknik ekibi ile çalışmalarına başlamıştır. İnceleme ve tetkiklerin 3 gün sürmesi planlanmaktadır. İnceleme sonrası bir ön rapor hazırlanırken, detaylı teknik raporun 1 ay içinde hazır olması hedeflenmektedir.

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