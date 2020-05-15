Teknik Komite de ‘geçişler’i geçiştirdi







İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ‘internet’ üzerinden toplandı.

Ancak “geçişler” konusu pek konuşulmadı.

Kıbrıslı liderlere bu yönde çağrı yapılmıştı halbuki…

Doğrusu teknik komite toplantısı biraz “dağ fare doğurdu” gibi oldu.



* * *



Kıbrıslı Türk Eş Başkan Dr. Cenk Soydan’la konuştum.

Toplantıda “geçişler” görüşülmedi mi?

Bunu Kıbrıslı Rum üyelere sorduk, ancak tam da bir yanıt alamadık. Sanırım henüz bu yönde bir netlik yoktur.



Peki siz net misiniz? Yani Kıbrıslı Türk üyelerin bu yönde net bir görüşü var mı?

Doğrusu biz de net bir görüşe sahip değiliz. Güneyde henüz vakalar sıfırlanmış değildir.



Peki bilimsel olarak tümüyle ‘sıfırlanması’ mı gerekiyor? Bu mümkün mü? Bir yandan da ‘bağışıklık’ oluşmadığı için tehlikeden söz ediliyor.

Tıbbi yönde haklısınız, tümüyle izole olduğumuz zaman da işler zor oluyor. O nedenle aslında Covid testleri yapılarak, kontrollü geçişlerin başlaması olabilir.



“Kontrollü geçiş”ten kastınız nedir?”

Ateş ölçülerek ve covid test raporu istenerek, kontrollü olarak bu anlamda geçişler olabilir. Tabii Kıbrıslı Türk üyeler olarak bu yönde biz de bir teklifi masaya götürmedik.



Güneyden kuzeye ya da kuzeyden güneye bir salgın tehlikesi var mı?

Şimdiki verilerle böyle bir tehlike olduğunu düşünmüyorum, hele de geçişler kontrollü olursa… Şu anda tedavi amaçlı geçen hastalarımıza böyle bir kontrol yapılıyor.



Peki toplantıda ne görüştünüz?

Hastaların geçişlerinde sıkıntılarımız var. Bununla ilgili görüştük.



Güneyde tedavi gören kaç hastamız var?

10 kişi halen kanser için tedavi görüyor. Çok acil durumlarda ne yapacağız, bunu konuştuk. Örneğin bir göz hastası vardı ve acil olarak güneye gitmesi gerekiyordu, izin verildi. Bu süreçlerin netleşmesini istedik. Biz haftalık görüşme talep ettik, teknik komite olarak. Bir de havaalanları ne zaman açılacak, ne düşünüyorlar. Bunları da konuşmamız gerekiyor elbette.





Enfeksiyon Alt Komitesi Eş Başkanı, Moleküler Biyolog Dr. Jale Refik Rogers:



“Havaalanlarından önce geçişler açılabilir”



İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nde Enfeksiyon Alt Komitesi Eş Başkanı olarak görev alan Dr. Jale Refik Rogers’a da “geçişler”i sordum.



İki Toplumlu Teknik Komite toplantısında ‘geçişler’ meselesini konuşabildiniz mi?

“Geçişler”i çok fazla konuşmadık. Kıbrıslı Rum meslektaşlarımız bu virüsten çok tedirgin olduklarını söyledi. Özellikle de Kıbrıslı Rum eş başkan bu yönde çok konuşmak istemedi. Doğrusu bu meseleyi konuşmayı da zorladık ancak pek karşılık bulamadık.



Sizin görüşünüz nedir?

PCR testlerine göre kuzeyde sıfırladık gibi görülüyor. Yoğun bakımda, karantinada hastamız yoktur, ateş polikliniğinde bir başvuru görünmüyor. Vakamız ya da kendi içimizde bir tehdidimiz yoktur. Güneyin de sıfırladığı noktada geçişler konuşulabilir.



“Sıfırlamak” mı kritik eşik? Bunu niçin soruyorum, örneğin, Türkiye’ye de açmak için oradaki vakaların “sıfırlanması” mı beklenecek. Geçişlerin başlaması için tıbbi olarak hangi sonuca ihtiyaç vardır?

Böyle bir kritik eşikten söz edemem. Yeni bir virüstür. Çok bilinmeyen var. Elbette sonsuza kadar fanusta yaşayamayız. Tıbbi olarak buna yanıt vermek zordur. Dünyada salgının azaldığını görüyoruz. Bilimsel olarak incelenmesi gerekiyor. Bir anlamda bu karar toplumsal bir uzlaşı da önemlidir.



Yurt dışına açılımla eş düşünülmesi doğru mu? Hava ulaşımıyla birlikte eşit zamana denk getirilmek istenmesi mantıklı mı?

Havaalanlarını açmadan önce böyle bir karar alınabilir, ada içerisindeki geçişlerin hava ulaşımından önce başlaması konuşulabilir. Çünkü asıl zor süreç, giriş-çıkışların ada dışına açılmasıdır. O nedenle önce ada içinde bir açılım konuşulabilir.





Kredi imkanlarından kimler yararlandı?



“Devlet tam da almayalım diye kredi açıklıyor” dedi bir iş insanı dün…

Başbakan’ın sözlerine hayret etti.

İsyan etti…

Başbakan ne demişti Meclis’te:

“Ekonomide dramatik bir daralma beklemiyorum.”

“Ben rakamlara baktığımda, kötü bir durum görmüyorum.”



* * *



İnsanlar yeni yeni sokağa çıkıyorlar.

Henüz “ekonomik kriz”le yüzleşme yaşanmadı.

Bir yanda salgın…

Diğer yanda Türk Lirası…

Temmuzda asıl yüzleşmeye hazır olunuz.



* * *



Elektrik Kurumu “çek” kabul etmiyor.

Bankalar, alacakları için bekliyor.

Hükümet, Türkiye’den gelecek kaynakla maaşları ödemeye kilitlenmiş gibi duruyor.

Peki piyasa ne olacak?



* * *



Pek çok farklı ‘kredi programı’ açıklanmıştı.

Bu programlardan kimler yararlandı, kaç kişi, merak ediyorum.

Özellikle de Kalkınma Bankası’nda…

Gizli mi bu?

İsimler ve işletmeler de dâhil tümü açıklanamaz mı?





