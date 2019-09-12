Teknik inceleme için Ankara’dan heyet geldi

Başbakan Ersin Tatar dün akşam Girne Çatalköy bölgesinde yaşanan olayla ilgili basın toplantısı düzenledi, teknik incelemeler için Ankara’dan heyetin adaya geldiğini belirtti.

Başbakan Ersin Tatar’ın açıklaması şöyle:

“Dün gece 01:30 sıralarında Mühimmat deposunda henüz tespit edilemeyen nedenle patlamalar gerçekleştirildi. Gerekli tüm çalışmalar başladı, tedbirler alındı.

Müdahale edildi, 2 civarında çıkan yangınlar kontrol altına alındı, 5 itibarıyla patlamalar duruldu. Can kaybı yoktur.

12 kişi servislerde, 9 ayakta tedavi edildi. 3 hafif yaralı hastanede müşahede altında. Olay çok ciddidir, hassasiyetle üzerinde duracağız. Kriz masası Şu anda Çatalköy Belediyesi’nde kurulmuş, gereken çalışmaları yapıyor. Bu ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmalar da yapılacak. Türkiye’de gerekli teknik ve incelemeleri yapmak üzere Türkiye’den bir heyet de adayına gelmek üzere Ankara’dan ayrılmıştır. 200 dönümlük bir bölge etkilenmiştir”

Asker vardı ama tahliye edilmiştir, askeri personelde de hiçbir can kaybı ve yaralanma olmamıştır.”

Sağlık Bakanı Pilli: 12 kişi hastaneye sevk edildi, 9’u acilde tedavi edildi, 3’ü müşahede altında

Sağlık Bakanı Ali Pilli soru üzerine yaralıların durumuna ilişkin bilgi verdi. 12 kişinin ambulanslar ile Girne Akçiçek Hastanesi’ne sevk edildiğini belirten Pilli, 9 kişinin acilde tedavisinin yapılmasının ardından taburcu edildiğini, hafif yaralanan 3 kişinin ise müşadesinin sürdüğünü belirtti.

3 kişiden birinin ayak bileğinin burkulduğunu ifade eden Bakan Pilli, diğer iki kişinin ise küçük kesikleri olduğunu onların da kısa sürede taburcu edileceğini kaydetti.