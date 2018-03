Teknik adamlardan ‘Galibiyet’ vurgusu

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in başkent ekiplerinden Yenicami ve Küçük Kaymaklı yarın ligin 22’nci hafta karşılaşmasında Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Lider Yenicami son 13 lig maçının sadece 2 tanesinde beraberlik alırken diğer maçlarının tamamını kazandı. Küçük Kaymaklı ise ligde oynadığı son 4 maçından galibiyetle ayrıldı. Maç hakkında görüşlerini aktaran Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu ve Küçük Kaymaklı teknik direktörü Mehmetali Özgürgün, kazanma vurgusu yaptı. İki takım da çalışmalarını dün itibariyle noktalayıp maç saatini beklemeye geçti.

Devecioğlu: “Maçı kazanmamak için bir neden yok…”

Yenicami teknik direktörü Sedat Devecioğlu, yarın oynayacakları Küçük Kaymaklı maçı için ligin en zor maçlarından birine çıkacaklarını söyledi. Devecioğlu, takımda her şeyin yolunda olduğunu ve maçı kazanmamak için bir neden bulunmadığını ifade etti. Devecioğlu; “Ligin en zor maçlarından birine çıkıyoruz. Rakibimiz yeni hocasıyla birlikte önemli bir ivme yakaladı. Onlar da kupada yarı finale kaldıkları için bu maça moralli çıkacak. Biz de sahaya rakibimizin kim olduğunu bilerek çıkacağız. Bu maçta sadece Eray sakatlığından dolayı bizimle olmayacak. Takımda moraller gayet iyi, iki kulvarda da çok iyi gidiyoruz. Kendi saha ve seyircimiz önünde kazanmamak için bir neden yok. Kazanıp, şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha atmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Özgürgün: “Sahada futbol adına her şeyi yapıp, kazanmak itiyoruz”

Küçük Kaymaklı teknik direktörü Mehmetali Özgürgün ise yaptığı değerlendirmede, lider takıma karşı büyük bir mücadele vermeleri gerektiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, yarınki karşılaşmada futbol adına her şeyi yapıp kazanmak istediklerini ifade etti. Özgürgün; “Her maç biraz daha iyi bir futbol sergiliyoruz. İyi oyunumuz, maç sonunda bize galibiyeti de getiriyor. Biz her maçı tek tek düşünüyoruz. Her maç biraz daha iyi olmaya gayret ediyoruz. Sonuçların iyi olmasından dolayı takımdaki morallerimiz yerinde. Yarın çok zor bir maça çıkacağız. Rakibimizin gücü de, hedefi de belli ancak biz her zamanki gibi sahaya galibiyet için çıkacağız. Biz bu maçı kazanırsak çok iyi bir ivme yakalarız. Rakiplerimizin daha birbirleriyle yapacakları maçların olduğunu unutmamak lazım diye düşünüyorum. Bu karşılaşmada futbol adına sahada her şeyi yapıp, maçı kazanmak istiyoruz. Konan ve Franck’ın durumu belirsiz ancak yüksek ihtimalle iki oyuncu da sahada olacak. Arsene’nin oynaması biraz zor gibi görünüyor. Onun dışında başka eksik oyuncumuz bulunmuyor. Temennim centilmence bir maçın oynanmasıdır” dedi.