Lefkoşa27 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Tekneden 5 sığınmacı çıktı
Tekneden 5 sığınmacı çıktı

Tekneden 5 sığınmacı çıktı

Yeşilköy'de bir arazide, 4 erkek, 1 kadın olmak üzere Suriye uyruklu toplam 5 sığınmacı tespit edildi.

A+A-

Tekneden 5 sığınmacı çıktı

Yeşilköy'de bir arazide, 4 erkek, 1 kadın olmak üzere Suriye uyruklu toplam 5 sığınmacı tespit edildi. Söz konusu şahısların bugün Yeşilköy - Yenierenköy arası sahilde terk edilmiş olarak bulunan sürat teknesi ile kanunsuz yollardan KKTC'ye giriş yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor. Bölgede başka daha sığınmacı bulunma ihtimaline karşı aramalar devam ediyor.

Yeşilköy – Yeni Erenköy arasında bugün saat 12:00 sıralarında, deniz sahilinde terk edilmiş vaziyette yaklaşık 7-8 metre uzunluğunda bir sürat teknesi ve bölgede 3 adet can yeleği ile can yeleği olarak kullandığı düşünülen 8 adet araba iç lastiği bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu tekne ile kanunsuz olarak ülkeye mülteci getirildiği ihtimali üzerine bölgede geniş çaplı aramalar başlatıldı. 

Bu haber toplam 1247 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler