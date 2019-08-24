Tekneden 5 sığınmacı çıktı

Yeşilköy'de bir arazide, 4 erkek, 1 kadın olmak üzere Suriye uyruklu toplam 5 sığınmacı tespit edildi. Söz konusu şahısların bugün Yeşilköy - Yenierenköy arası sahilde terk edilmiş olarak bulunan sürat teknesi ile kanunsuz yollardan KKTC'ye giriş yaptıkları ihtimali üzerinde duruluyor. Bölgede başka daha sığınmacı bulunma ihtimaline karşı aramalar devam ediyor.

Yeşilköy – Yeni Erenköy arasında bugün saat 12:00 sıralarında, deniz sahilinde terk edilmiş vaziyette yaklaşık 7-8 metre uzunluğunda bir sürat teknesi ve bölgede 3 adet can yeleği ile can yeleği olarak kullandığı düşünülen 8 adet araba iç lastiği bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, söz konusu tekne ile kanunsuz olarak ülkeye mülteci getirildiği ihtimali üzerine bölgede geniş çaplı aramalar başlatıldı.