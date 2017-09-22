Teknede ölü bulundu
49 yaşındaki Jan Brezina yat limanında demirli bulunan “Santa Kristina” isimli teknenin kamara kısmında ölü olarak bulundu.
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Girne Turizm Limanı içerisinde, Çek Cumhuriyeti uyruklu 49 yaşındaki Jan Brezina yat limanında demirli bulunan “Santa Kristina” isimli teknenin kamara kısmında ölü olarak bulundu.
Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerini sürdürürken, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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Etiketler : ölüm, Girne Turizm Limanı
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