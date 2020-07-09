Tekne kıyıya çıkmadan ateş edildi

Polis Basın Subaylığı sabah saatlerinde yaptığı “kaçan kişilere durmadıkları için ateş edildi” açıklamasını geri çekti, yeni açıklama yayınladı.

Yeni açıklamada polis, tekneye kıyıya yaklaşırken ateş ettiğini ve edilen ateş sonucunda da iki kişinin yaralandığını ifade etti.

Polis ikinci açıklamasında şunları ifade etti:

“Polis teknenin durdurulmasını sağlamak için uyarı maksatlı önce havaya, teknenin durmaması üzerine de tekenin motor kısmına doğru ateş açılmıştır. Tekneye isabet eden mermiler sonucu teknede bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanmıştır.”

İşte Polis’ten yapılan ikinci açıklama:

Bu sabah Yayla sahilinde, içinde 30 mültecinin bulunduğu tekne, mültecileri bırakmak için kıyıya yaklaştığı sırada, kaptanın polisi fark ederek kaçmaya çalıştığı esnada polisin dur uyarılarına uymayarak kaçmaya devam etmesi üzerine, polis teknenin durdurulmasını sağlamak için uyarı maksatlı önce havaya, teknenin durmaması üzerine de tekenin motor kısmına doğru ateş açılmıştır. Tekneye isabet eden mermiler sonucu teknede bulunan iki kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Mültecilerin karaya çıktığı esnada üzerlerine ateş açılması söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Polis’in yaptığı ilk açıklama ise şöyle: "Dur emrine uymadılar"

“Bu sabah Yayla sahiline çıkan göçmenlerden ikisi, polisten kaçmaya başlaması ve polisin dur emrine uymamaları sonucu, tabanca ile önce havaya açılan uyarı atışına rağmen kaçmaya devam etmeleri üzerine açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralanmışlardır. Yaralı göçmenler kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.”