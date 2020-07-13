‘Tekne ile geldi’

Suriye uyruklu 27 yaşındaki B.A.M’nin, dün sabahın erken saatlerinde liman olmayan bir yerden, tekne ile ülkeye girdiği tespit edildi.

Polis, olayı “12.07.2020 tarihinde, saat 04:30 sıralarında, Suriye uyruklu B.A.M. (E-27)’nin, onaylanmış liman olmayan henüz tespit edilemeyen bir yerden tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahsı tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir” şeklinde duyurdu.