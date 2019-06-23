Tekne alabora oldu

Mağusa sularında korkulu dakikalar; Glapsides Plajı açıklarında bir katamaran teknesi alabora oldu, teknedeki yolcular boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Mağusa Glapsides Plajı açıklarında bir katamaran teknesi alabora oldu, facianın eşiğinden dönüldü.

Glapsides Plajı açıklarında bugün öğlen meydana gelen olayda henüz bilinmeyen bir neden dolayı, içinde yolcu bulunan bir katamaran teknesi alabora oldu.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yolcuların bölgedeki cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

FOTO: ARŞİV

Ayrıntılar birazdan…