Tekman'ın ölüm sebebi: "Kalp krizi"

İpsoro mevkiinde sabah saatlerinde ölü olarak bulunan Nazım Tekman'a otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucunda Tekman'ın ölüm sebebinin kalp krizi olduğu açıklandı.

Polisin otopsi sonucu yaoptığı açıklama şöyle;

“16.12.2019 tarihinde Yarköy – Kurtuluş köyleri arasında İpsoro mevkiinde ölü olarak bulunan erkek şahsın cesedinin Tuzla’da sakin Serkan Nazım TEKMAN (E-46) olduğu ve adı edilenin yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “geçirmiş olduğu kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir.”

Avlanmaya çıkmış ve kendisinden haber alınamıştı

Tekman, dün saat 11:00 sıralarında Yarköy-Turnalar köyleri arasında avlanacağını söyleyerek evinden ayrılmış, ve evine dönmemişti. Bunun üzerine Tekman'ı dünden itibaren arama çalışmaları başlatılmıştı. KKTC Avcılık Federasyonu da açıklama yaparak üyerlerini Tuzluca bölgesinde kaybolan Nazım Tekman'ın arama çalışmalarına katılmaya çağırmıştı.