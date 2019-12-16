Tekman için arama çalışmaları yeniden başladı

Dün saat 11.00 sıralarında Yarköy-Turnalar köyleri arasında avlanacağını söyleyerek evinden ayrılan Nazım Tekman halen bulunamadı. Tekman’dan haber alamayan ailesi, polise başvurdu. 46 yaşındaki Nazım Tekman’ın avlandığı bölgede Polis Özel Harekât’ında katıldığı arama çalışmaları sonucu gece geç saatlerde aracına ulaşıldı.

Dün gece boyunca devam eden arama çalışmaları sonuçsuz kalırken, Tekman’ın bulunması için arama çalışmaları bugün sabah yeniden başladı.



Aracı bulundu

Tekman'ın aracı, Yarköy- Turnalar arasında yol kenarında bulundu.

Polis yaptığı açıklamada 46 yaşındaki Nazım Tekman'ı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Tekman, Yarköy, Turnalar, Ergazi ve Kurtuluş bölgelerinde arazide İskele Polis Müdürlüğü, Polis Özel Harekât Müdürlüğü personeli ile bölge halkı tarafından aranmaya halen devam ediyor.