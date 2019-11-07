Kayıplar Komitesi’nin Tekke Bahçesi dışında başlattığı yeni kazılarda üç şahıstan geride kalanlara ulaşıldı, kazılar devam ediyor… 2007 yılında bu alanla ilgili bildiklerini bizimle ve Kayıplar Komitesi yetkilileriyle paylaşan Tuncer Bağışkan, dün yeniden Tekke Bahçesi civarındaki olası gömü yerleriyle ilgili bilgilerini aktardı…

Kayıplar Komitesi’nin Tekke Bahçesi dışında, araç park yeri girişinde başlatmış olduğu yeni kazılarda üç şahıstan geride kalanlara ulaşıldı ve kazılar devam ediyor.

Henüz 2007 yılında yani bundan tam 12 sene önce şu anda kazı yapılan alanla ilgili olarak bildiklerini bizimle bu sayfalarda paylaşmış olan araştırmacı-arkeolog Tuncer Bağışkan, konuyla ilgili olarak bildiklerini ve gözlemleriyle bizzat yaşamış olduklarını birkaç kez bizimle birlikte Tekke Bahçesi’ne gelerek Kayıplar Komitesi yetkililerine aktarmıştı.

TUNCER BAĞIŞKAN YENİDEN TEKKE BAHÇESİ’NDE…

Dün de Tuncer Bağışkan arkadaşımız yeniden Tekke Bahçesi’ne giderek Tekke Bahçesi civarındaki olası gömü yerleriyle ilgili bildiklerini Kayıplar Komitesi yetkilileriyle paylaştı ve kendilerine ayrıntılı bilgiler sundu.

HEM İÇİ, HEM DIŞI KARIŞ KARIŞ KAZILMALI…

Tekke Bahçesi’nin içinin ve dışının karış karış kazılması gerekiyor çünkü aslında bu bölge büyük bir mezarlıktı – 1963’ten itibaren bu alana gerek Kıbrıslıtürkler, gerekse Kıbrıslırumlar defnedilmişti…

Bu konuda çok ayrıntılı bilgileri ve şahitlerimizin tanık olduklarını gerek bu sayfalarda yıllar boyunca kaleme almış, gerekse bizzat şahitlerimizi Kayıplar Komitesi yetkilileriyle temasa geçirerek, bu alandaki olası gömü yerleriyle ilgili ayrıntılı bilgiler vermelerini sağlamıştık…

MİNE BALMAN: “BURADA KIBRISLIRUMLAR’I ARIYORUZ…”

Şu anda kazı yapılmakta olan yerle ilgili olarak dün Kayıplar Komitesi yetkilileri, yurtdışından gelen bir gruba bilgi verdiler…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Yardımcısı Mine Balman, yurtdışından gelen gruba dün ayrıntılı bilgi verirken bu alanda biz de hazır bulunduk. Balman, bu bölgede bazı “kayıp” Kıbrıslırumlar’ı aramakta olduklarını, bir şahide göre buraya on “kayıp” Kıbrıslırum’un gömülmüş olduğunu aktardı. Balman, YENİDÜZEN gazetesinden bizim kendilerine bu alanla ilgili yıllar içerisinde bilgi vermiş olduğumuzu, buraya şahitlerimizi götürerek kendilerine bilgi aktardığımızı belirtti ve bu alandaki kazının gecikmiş olduğunu, park yerindeki betonu kıracakları için ve alanı kazı öncesi şekliyle bırakmaları gerekeceği için masrafları hesaplamak maksadıyla gecikmelerin meydana gelmiş olduğunu belirtti. Gecikmenin belki de iyi olduğunu çünkü kendilerine yeni bir bilginin geldiğini ve böylece kazıya başladıklarını belirtti.

DEMET KARŞILI: “KAZIYA BAŞLAR BAŞLAMAZ, KEMİKLERE ULAŞTIK…”

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı ise, çevresel faktörlere ve bu alanın çok değişmiş olmasına rağmen, beş gün önce kazıya başlar başlamaz, kalıntılara ulaşmaya başladıklarını aktardı… Demet Karşılı, Tekke Bahçesi’nin arkasında kazı yapılmakta olan alanla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Üzerinde durduğumuz yer, hiçbir şekilde orijinal zemin değil, inanılmaz şekilde dağıtıldı, farklı bir boyuta getirildi, dışarıdan toprak getirildi, burada yığın olan yerler düzeltildi, kerpiç evler yıkıldı, onlar düzeltildi, çok değişiklikler oldu bu alanda… Bu değişikliklerle birlikte, kemiklerin bize gelişi de, dağınık gelmeye başladı aslında – tam olarak, bütün olarak ulaşamıyoruz. Kemiklere bütün olarak ulaşabiliyoruz ama bir birey olarak tam bir şekilde ulaşamıyoruz ne yazık ki… Tam bir iskelet olarak yani, anatomik olarak değildir şu anda. Üç kişiye ulaştık birey olarak şu anda, beşinci günde olmamıza rağmen. Kazmaya devam ediyoruz, şu anda gördüğünüz arkeolog arkadaş, neredeyse iki metre derinliktedir. Biz 30 santimden itibaren kemiklere ulaşmaya başladık, 30 santimle 70 santim arasında kemiklere ulaşabiliyoruz ama emin olmak için de tabii doğal zemine kadar da devam ediyoruz. Bilsek bile, 70 santimin altında kemik gelmeyebilir, karışık bir durum olmasından dolayı, riske atmamamız gerektiğinden dolayı zemine ulaşana kadar kazıyoruz.”

“ŞEHRİN TAM ORTASINDAYIZ…”

“Farkındaysanız, burada büyük bir hareket var, şehrin tam ortasındayız, araç park yerindeyiz. Tabii ki hem etraftaki insanları rahatsız etmemek gerekir, onların hayatının devam edebilmesi, bizim de kazıyı yapabilmemiz için ortak bir nokta bulmak gerekiyor… Kazıda bütün arkeolojik metodları kullanarak kazarız, hiçbir şekilde kemiklere zarar vermeyiz. Burada hem hızlı gitmeye çalışıyoruz, hem de dar bir alanda kazı yapıyoruz, buradaki hayatı da bir şekilde durdurmamak için… Birazcık uzun sürecek bir kazı gibi görünüyor, hava koşulları da ayrı bir olay, onların bize etken olması… Şu anda bu noktadayız…”