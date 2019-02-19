Dört yaşındaki Hamit Hilmi, askeri törenle defnedildi… Hamit Hilmi’nin kardeşi Sevgi Alibaba: “Babam Hilmi Hamit ve dayım Osman Hüdaverdi daha bulunamadı…”

Lefkoşa, 18 Şubat 2019 (T.A.K.): Henüz 4 yaşındayken, 1964’te tedavi gördüğü Lefkoşa'daki Kızılay Hastanesi’nde hayatını yitiren ve mezarı kaybolduğu için kalıntıları Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarıyla bulunan Hamit Hilmi, dün düzenlenen askeri törenle Tekke Bahçesi’ne defnedildi.

Saygı duruşu ve saygı atışıyla başlayan törende, 1. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Hakkı Aşık, Hamit Hilmi’nin annesi Nezihe Özgüçlü’ye tabutun üzerine örtülen bayrağı teslim etti. Nezihe Özgüçlü bayrağı teslim alırken oğlunun henüz 4 yaşındayken asker olmak istediğini anlattı.

KARDEŞİ SEVGİ ALİBABA: “TEKKE BAHÇESİ’Nİ KARIŞ KARIŞ KAZALIM”

Törende Hamit Hilmi’nin kardeşi Sevgi Alibaba da konuşma yaptı. “1963 Olayları Küçükkaymalı’nın evlerinden insanlarından olduğu tarihtir” diyen Alibaba, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürerken yaşanan olaylar nedeniyle evlerinden kaçmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Kardeşi Hamit Hilmi’nin nasıl rahatsızlandığını anlatan Alibaba, Kızılay Hastanesi’nde ilk ölen çocuğun, kardeşi Hamit Hilmi olduğunu dile getirdi.

Babasının ölen kardeşinin gömülü olduğu yeri tarif ettiğini anlatan Alibaba, senelerce ağacı işaret alarak kardeşinin mezarını ziyarete geldiğini dile getirdi.

Sonraki dönemde düzenlemeler yapılırken, o bölgeye meçhul işareti konduğunu kaydeden Alibaba, “Tekke Bahçesi’nin açılmasına vesile olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Sevgi Alibaba, Tekke Bahçesi’nin karış karış kazılması gerektiğini söyledi.

“BU TOPRAKLARIN ARTIK ARINMASI LAZIM”

“Burada bir yığın insan yatıyor. Babam Hilmi Hamit, dayım Osman Hüdaverdi ve niceleri daha bulunmadı. Rica ediyorum bundan sonra bilenler konuşsun. Tekke Bahçesi’ni karış karış kazalım” diyen Alibaba Dikmen Mezarlığı’nda, Ayvasıl’da ve diğer bölgelerdeki meçhul işaretli mezarların da kazılması gerektiğini belirtti.

“Bu toprakların artık arınması lazım” diyen Alibaba hissettikleri acının ilk günkü gibi taze olduğunu anlattı.

“İnşallah babam, dayım ve diğerlerini bulacağız” diyen Alibaba, Kayıplar Komitesi’ne destek verilmesini istedi.

HAMİT HİLMİ HAKKINDA…

Ailesinden verilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Hamit Hilmi, ailesiyle birlikte, 1963 çarpışmaları ardından Küçük Kaymaklı’dan Hamitköy’e göçmen gitmek zorunda kalmış ve burada kötü hava ve kötü barınma koşulları nedeniyle hastalanarak hayatını kaybetmişti.

Kızılay Hastanesi’nde tedavi görürken Ocak 1964’te vefat eden Hamit Hilmi, babası Hilmi Hamit tarafından Ocak 1964’te Tekke Bahçesi’ne defnedilmişti. Ancak Tekke Bahçesi’nde ilerleyen yıllarda yapılan düzenlemelerde Hamit Hilmi’nin mezarı kaybolmuştu.

Hamit Hilmi, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 2016 yılında Tekke Bahçesi’nde yürüttüğü kazılarda kalıntıları bulunarak DNA testleriyle kimliklendirildi.

Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu Fotoğraf: Erol Uysal

(TAK Ajansı Haber Bülteni’nden – 18.2.2019)