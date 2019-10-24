Tekke Bahçesi civarında kazılara yeniden başlandı…

Son 12 yıldan bu yana çeşitli okurlarımızın ve şahitlerimizin ısrarla üzerinde durduğu, Kayıplar Komitesi’ne olası gömü yeri gösterdiği Tekke Bahçesi Şehitliği arkasındaki alanda yeni kazılara başlandı ve bir insana ait kalıntı bulundu…

Son 12 yıldan bu yana çeşitli okurlarımızın ve görgü şahitlerimizin ısrarla üzerinde durduğu, Kayıplar Komitesi’ne bizzat olası gömü yeri gösterdiği Tekke Bahçesi Şehitliği arkasındaki alanda önceki gün başlatılan yeni kazılarda, bir insana ait kalıntı bulundu. Bunun bir insana ait bir kol kemiği olduğu ancak bunun antik bir gömüden mi, “kayıp” bir şahıs mı olduğu, Kayıplar Komitesi tarafından yapılacak analizler sonucunda anlaşılacak. Kesin olan şey ise, bu bölgenin bir gömü alanı olduğu yönünde görgü şahitlerimizin tanıklık etmiş olması… Yıllar içerisinde bu alana bizzat Kıbrıslırumlar’ın defnedilmiş olduğunu gören şahitlerimizi de Kayıplar Komitesi yetkilileriyle buluşturarak, kendilerine geniş bilgiler verilmesini sağlamıştık…

Önceki gün Kayıplar Komitesi tarafından başlatılan kazıda bulunan sözkonusu insan kalıntısının bir “kayıp” şahsa ait olup olmadığı, ancak yapılacak analizler sonucunda anlaşılacak. Kayıplar Komitesi kazı ekibinin burada başlatmış oldukları kazıda, sözkonusu insan kalıntısına bazı hayvan kemikleri ve çöpler arasında rastladıkları öğrenildi.

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi Kazılar Koordinatörü Arkeolog Demet Karşılı’dan aldığımız bilgilere göre, yağışlar nedeniyle dün hiçbir kazı yapılmadı ancak hava durumuna göre, kazıların bugün sürdürülmesi bekleniyor.

SON 12 YILDIR YAZIYORUZ, ŞAHİTLERİMİZ OLASI GÖMÜ YERLERİNİ GÖSTERİYOR…

Gerek Tekke Bahçesi Şehitliği içerisinde, gerekse şehitliğin arkasındaki park yerinde ve de park yerinden İnönü Meydanı’na giden yolda çeşitli noktalara gerek 1963, gerekse 1974’te gömü yapılmış olduğu yönünde son 12 yıldan bu yana bu sayfalarda görgü tanıklarının ifadelerine yer veriyoruz, belgeler yayımlıyoruz ve şahitlerimiz bize ve Kayıplar Komitesi yetkililerine defalarca bu olası gömü yerleri hakkında bizzat hem bilgi vermişler, hem de hatırladıkları kadarıyla bu gömü yerlerinin nerelerde olduğunu da göstermişlerdi. Tekke Bahçesi Şehitliği arkasındaki bölgeye gerek 1963, gerekse 1974 yılında bazı “kayıp” Kıbrıslırumlar’ın da gömülmüş olduğu yönünde görgü tanıklarının ifadeleri bulunuyor…

BAZILARI KAZILDI, BAZILARI HENÜZ KAZILMADI…

Bu yerlerden bir kısmı kazıldı ancak bir kısmı henüz kazılmadı. Şu anda kazı yapılmakta olan yerin yanısıra, hem ilerisinde, hem gerisinde olası gömü yerlerini şahitlerimiz Kayıplar Komitesi yetkililerine Şubat 2011, Kasım 2012, Şubat 2014 ve Kasım 2017’de göstererek bilgi vermişlerdi.

1 KASIM 2017’DE ŞAHİDİMİZİN GÖSTERDİĞİ ALAN…

1 Kasım 2017 tarihinde de bir şahidimizle birlikte, Tekke Bahçesi arkasındaki alanda Kayıplar Komitesi Kazı Koordinatörüleri Arkeolog Demet Karşılı ile Hristiana Zenonos’a olası bir gömü yeri göstermiştik…

Umarız bu alandaki kazılar dar bir alana hapsedilmez ve daha geniş kazılar yürütülebilinir ve şahitlerimizin göstermiş olduğu olası gömü yerlerine ilişkin bilgiler de iyice değerlendirilir. Tekke Bahçesi içerisindeki bazı mezarların da kazılmayı beklemekte olduğunu hatırlatalım…

Şu anda kazılan ve bir insana ait kol kemiği bulunan yerle ilgili olarak henüz 4 Kasım 2007’de yani bundan tam 12 yıl önce bu sayfalarda geniş bilgilere yer vermiştik.

Geçtiğimiz yıl da Kayıplar Komitesi yetkilerine Tekke Bahçesi’yle ilgili çalışmalarında yardımcı olmak maksadıyla birlikte ziyaret ettiğimiz bu bölgede çeşitli şahitlerimizle birlikte olası gömü yerlerini bir kez daha işaret etmiştik.

“KAHVEHANE İNŞA EDİLİRKEN İNSAN KEMİKLERİ ÇIKMIŞTI…”

Henüz 4 Kasım 2007’de bu sayfalarda kaleme aldığımız, değerli arkeolog arkadaşımız Tuncer Bağışkan, bu alanda bir kahvehane inşaatı esnasında ortaya çıkan insan kemiklerinden söz ediyordu. Bağışkan, 1963’te Kaymaklı’dan göçmen olarak gittiği Şahin Sineması’nda 17 yaşındaki bir gençken, kendisinin geceleyin sinemadan alınarak, Tekke Bahçesi civarında mezar kazmaya götürüldüğünü de çok ayrıntılı biçimde aktarmıştı röportajımızda. Bağışkan ilerleyen yıllarda Kayıplar Komitesi yetkililerine bir değil, tam iki kez bu olası gömü yerlerini bizzat göstermiş ve çok ayrıntılı bilgiler vermişti… İnönü Meydanı’ndan Tekke Bahçesi’ne giden yol üzerinde hangi noktalara mezar kazılarak gömü yapılmış olduğunu da Kayıplar Komitesi yetkililerine göstermişti.

ŞEHİTLİĞİN SOL ARKA KÖŞESİNDE OLASI GÖMÜ YERİ…

5 Kasım 2012’de bu sayfalarda bir okurumuzun şehitliğin sol arka köşesinde bir olası gömü yerinden söz ettiği bir yazımızı yayımlamıştık… Şöyle yazmıştık:

“Tekke Bahçesi’nde Şehitliğin sol arka köşesindeki bir kuyuya bazı Kıbrıslırumlar atılmıştı...”

“Bir okurumuz şunları paylaşmak istediğini söyledi:

“Benim çocukluğum Tekke Bahçesi’nde geçti – evimiz oralardaydı ve biz hep orada oynardık.

Tekke Bahçesi Şehitliği’nin sol arka köşesindeki bir kuyuya 1963 “kaybı” bazı Kıbrıslırumlar’ın atıldığını o dönemde o bölgede yaşayan herkes bilir. Hatta 1974’te burası hala tellerle kesikti. Orasının üzerine bina yapılmış olabilir. Eski haritalardan oradaki kuyunun yerini bulabilirsiniz.

Eğer Mağusalı ......’nin oğlu ........... hayatta ise, o da 1974’ü bilecek. 1974’te ölüleri o toplardı ve geceleyin Tekke Bahçesi’ne o ölüleri getirirlerdi, 74’te getirdikleri bazı “kayıp” Kıbrıslırumlar’ı bu aynı kuyuya gömerlerdi. Üstüne da kireç atarlardı... Bu Kıbrıslırumlar’ın ölülerini 1974’te sadece geceleyin o kuyuya atarlardı... Dediğim gibi burası tellerle kesikti, şehitliğin sol arka köşesinde.

Burası bir zamanlar Mevlevi Tekkesi’ne ait bir bahçeydi ve o kuyu da sanırım bir su kuyusuydu... Çok derin olduğu anlatılırdı.

Eminim eski kayıtlardan bu su kuyusunun yerini bulabilirsiniz... Dediğim gibi bu kuyuya hem 63’te, hem 74’te “kayıp” Kıbrıslırumlar gömüldü...”

TEKKE BAHÇESİ’NİN AÇILMAMASI İÇİN ÇOK DİRENMİŞLERDİ…

Pek çok “kayıp” Kıbrıslıtürk’ün defnedilmiş olduğu Tekke Bahçesi Şehitliği’nde kazıların yapılmaması için bazı “yetkililer” çok büyük direniş göstermişti… On yıl süreyle bu sayfalarda belgeleri ve görgü tanıklarıyla, röportajlarla, Tekke Bahçesi’ni çevreleyen derin suskunluğu kırmaya çalışmıştık. Kayıplar Komitesi Tekke Bahçesi’nde ancak sınırlı sayıda mezarda kazı yürütmek için “izin” almayı başardığı zaman da ortaya büyük sürprizler çıkmış, tam da yazmış olduğumuz gibi, pek çok “kayıp” buradaki mezarlarda bulunmuştu. Bunlardan en çarpıcı olanı ve toplumu şoke eden şeylerden birisi de, Hüseyin Ruso’dan geride kalanların Hüseyin Yalçın yazan mezarda bulunması idi…

Kayıplar Komitesi’nin gerek Tekke Bahçesi içerisindeki kuşkulu mezarlarda, gerekse Tekke Bahçesi dışındaki alanda kazılarını sürdürmesini ve “kayıplar”ın gömü yerlerinin bir an önce bulunmasını diliyoruz…

Kayıplar Komitesi kazı ekibindeki tüm arkeologlarımıza ve diğer çalışanlara da “Çok olay gelsin” diyoruz…