Tekerleği koptu, 2 yaralı!
İnönü-Turunçlu kavşağı yakınlarında az önce meydana gelen trafik kazası sonucu 2 kişi yaralandı
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İnönü-Turunçlu kavşağı yakınlarında az önce meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Lefkoşa’dan Mağusa’ya doğru seyreden LM 557 plakalı Koop-Süt'e ait kamyon muhtemelen tekerleğinin kopması nedeniyle kaza yaptı.
Kaza sonucu kamyonda taşınan eşyalar karşı şerite döküldü.
Polis olay yerinde incelemesini sürdürüyor.
Fotoğraf: sosyal medya
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA
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