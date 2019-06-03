Tekedoğan hayata tutunamadı

Haspolat’ta 5 Mayıs günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Adana’daki hastanede tedavi gören MP 923 plakalı araç sürücüsü İbrahim Tekedoğan, kazadan yaklaşık bir ay sonra tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti.

Kaza nasıl olmuştu?

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgiye göre kaza, 05.05.2019 tarihinde Haspolat’ta Sanayi Yolu Atatürk Caddesi boyunca MP 923 plakalı salon aracı süratli bir şekilde kullanan Haspolat’ta sakin 42 yaşındaki İbrahim Tekedoğan, seyrettiği yolun sağında bulunan Toprak Ürünleri Kurumu’na ait ambarların önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan köprü taşına çarptıktan sonra kontrolsüz bir şekilde yoluna devam ederek yolun dışında bulunan Okaliptus Ağacına çarpıp ön kısmı kuzeydoğu istikametine bakar bir şekilde durmuştu. Kaza sonucu yaralanan MP 923 plakalı araç sürücüsü İbrahim Tekedoğan ve araçta yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki Filiz Tekedoğan, LDH Acil Servis’te yapılan ilk yardım tedavilerine müteakip, Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınmışlardı.



