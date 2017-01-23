“Tek yürek olup lige tutunacağız”

Hüseyin KIRAL

Geçtiğimiz sezon tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele eden ve ligde tutunmayı son haftalarda başaran Değirmenlik takımı aynı sıkıntıyı yeni sezonun ilk yarısında da yaşamaya başladı. Geçen 15 haftada sadece üç galibiyet, iki de beraberlikle 11 puan toplayabilen Değirmenlik, ligin sonunda da bu şekilde olduğu takdirde küme düşmüş olacak. İlk devrede Mustafa Özarabacı’nın yardımcısı olarak takımı çalıştıran İzzet Kaçmaz, ikinci devreye tek sorumlu olarak girerken, bugüne kadar iyi çalıştıklarını, genç koşan mücadele eden bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını, yeni yabancılarla da bu gençleri harmanlayıp ligin sonunda gülmek istediklerini söyledi.

İzzet Kaçmaz: “Tek yürek olup bu lige tutunacağız”

Değirmenlik’te, Mustafa Özarabacı’dan boşalan teknik direktörlük görevini kabul eden Mustafa Özarabacı’nın yardımcı hocası İzzet Kaçmaz, “Çok zor bir görevin beni beklediğinin farkındayım. Adeta ateşten gömleği giymiş gibi hissediyorum kendimi. Ancak bunun bir gün mutlaka olacağını ve bu yolda yalnız yürüyeceğimin farkındaydım, o gün işte bu gündür ve takım arkadaşlarım ile birlikte çok iyi çalışıp Değirmenlik takımını Süper Lig’de tutmaya çalışacağız.” dedi. Bunu da başarmak için başkan, yönetim, futbolcu ve taraftar ancak tek yürek olursak başarabiliriz açıklaması yapan Kaçmaz, “ilk devrenin tamamlanması ile birlikte yeni bir oyun anlayışı ile yeniden bir takım yaratmaya çalıştık, yaptığımız hazırlık maçlarında olumlu sinyaller aldık. Umarım günün sonunda başarılı oluruz ve takım hak ettiği Süper Lig’de kalır” dedi.

“Yabancı oyuncular katkı koydukları takdirde Süper Lig’de kalırız”

Geçtiğimiz sezon Amani ve Victor ikilisinin Değirmenlik takımında harika işler çıkardığının altını çizen Değirmenlik teknik direktörü İzzet Kaçmaz, “Ne yazık ki yeni sezonda bu ikiliyi yan yana oynatamadık. Takımda Amani yalnız kalırken, Victor da gittiği Kaymaklı’da beklediği performansı sergileyemedi. İkinci yarıya Victor’u geri alırken, Amani’yi Kaymaklıya verdik. Umarım Victor eskisi gibi olur.” dedi. Victor ile birlikte Brezilya asıllı Portekiz vatandaşı Vanderson Miranda ile anlaştıklarını belirtirken, İzzet Kaçmaz, “Bu iki oyuncu hatta bu günlerde belirleyeceğimiz üçüncü bir diğer yabancı oyuncumuz takıma, oyuna katkı koydukları takdirde Süper Lig’de kalırız.” dedi.

Muhammed Diallo, yardımcı antrenör olarak görev yapacak

Değirmenlik teknik direktörü İzzet Kaçmaz, geçtiğimiz yıllarda ülkemiz takımlarından Yeni Boğaziçi ve Mağusa Türk Gücü takımlarında forma giyen, yine bu takımlarda alt yapı antrenörlüğü yapan Muhammed Diallo’nun kendisine takımı hazırlamakta yardımcı olacağını belirtti.