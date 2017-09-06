"Tek gerçekçi model Federal Kıbrıs’tır"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve heyeti bu sabah Genel Merkez’de AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve heyeti ile görüştü. Crans Montana’da başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ve ardından yaşananların değerlendirildiği yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada BM parametreleri çerçevesinde varılacak iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı federasyon modelinin tek gerçekçi çözüm modeli olduğu vurgulandı. Çözüm için görüş alışverişini sürdüreceklerini ifade eden yetkililer, yaşanan insan hakları ihlallerini de gündeme getirdi. Toplantıya CTP’den Armağan Candan, Çiçek Göçkün Bayramoğlu ve Muhittin Tolga Özsağlam, AKEL’den Tomazos Çelebis, Stavri Kalopsidiotu ve Marina Savva katıldı.

Erhürman: "Yaşanan insan hakları ihlallerini paylaştık"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta çok uzun yıllardan beridir kapsamlı çözüme ulaşılmasını isteyen iki parti olarak, Crans Montana’da çözüme çok yaklaşmışken yaşanan başarısızlıktan ve ardından ortaya çıkan durumdan ortak endişe duyduklarını belirtti. Yaşanan bu durağanlık içerisinde en azından belli konulardaki çalışmaların sürdürülmesi gerekirken, Kıbrıslı Türklerin AB’ye uyumu ile ilgili Ad-Hoc komitenin çalışmalarının durdurulması gibi birtakım olumsuzlukların da yaşanmaya devam edildiğini belirten Erhürman, AKEL’in Kıbrıslı Rumlara Crans Montana’da yaşananları en doğru şekilde aktarma çabasını da büyük bir takdirle izlediklerini ifade etti. Kuzeyde yaşanan Ay Mamas Kilisesi’ndeki ayinin engellenmesi konusuna da değinen Erhürman, konuyu insan hakları meselesi olarak gördüklerini ve sol bir parti olarak bunu doğru bulmadıklarını açık biçimde ortaya koyduklarını kaydetti. Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıslı Türklerin yaşadığı insan hakları sorunlarını, örneğin sporcularımızın uluslararası müsabakalarda yer alamamasını ve Kıbrıslı Türklerle evli Türkiye kökenli KKTC vatandaşlarının çocuklarına vatandaşlık verilmemesi gibi sorunları AKEL ile paylaştık. Kıbrıs Sorunu’nun BM parametreleri çerçevesinde iki kesimli, iki toplumlu, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon temelinde çözülmesi tek gerçekçi çözüm modelidir. Parti Meclisimizin bu yönde kararı mevcuttur. AKEL’in de böyle düşündüğünü görüyoruz ve bundan sonra da görüş alışverişimizi bu yönde devam ettireceğiz.”

Kiprianu: "Çözümsüzlük büyük tehlikelere gebe"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ise konuşmasına, “Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından ortak vatanımızda ortaya çıkan olumsuz durumdan duyduğumuz endişenin de ortak olduğu düşüncesindeyiz” diyerek başladı. Yaşanan çok olumsuz durumun daha da olumsuzlaşarak çözümün zorlaşmasına yol açtığını kaydeden Kiprianu, tehlikeli gelişmelerle karşı karşıya kalma ve taksimin kalıcılaşmasına yol açma ihtimali olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk toplumu içerisindeki barış yanlısı, çözümü isteyen güçlerle görüşerek neler yapılabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmaya devam edeceklerini ifade eden Kiprianu, tüm güçlüklere rağmen sorunun çözüme kavuşturulması umudunun canlı tutulması gerektiğini söyledi. Gerek AKEL’in gerekse CTP’nin ortak kanaatinin üzerinde anlaşmaya varılmış ilkeler çerçevesinde çözüme kavuşmak olduğunu vurgulayan Kiprianu, CTP açısından Kıbrıs Sorunu’nun çözümünün birincil öncelikli olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek teşekkür etti.

Ay Mamas Kilisesi’nde gerçekleştirilecek ayinin engellenmesi ile ilgili CTP’nin yapmış olduğu açıklamayı selamlayan Kiprianu, bu tür açıklamaların Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin birlikte çalışıp BM çerçevesinde bir çözüme ulaşılabilmesi yönündeki isteklerini ortaya koyduğunu dile getirdi. Kiprianu sözlerini şöyle tamamladı:

“Altını çizmek isterim ki AKEL mevcut statükonun devamı konusunda asla uzlaşmayacaktır. Mevcut durumun devamı çeşitli tehlikelere gebedir. Bu nedenle ülkemizin yeniden birleşmesini isteyen tüm güçlerle iş birliği içinde olmaya devam edeceğiz.”