"Tek gerçek seçenek birleşik federal Kıbrıs"

Derman Saraçoğlu imzalı açıklamada "Berlin zirvesinden beklentimiz, BM Genel Sekreteri'nin katkıları ve toplum liderlerimizin gösterecekleri, federasyon çözüm hedefine ilişkin kararlılıkları ile, referans şartlarının bir an önce sonuca vardırılıp, tüm Kıbrıslıların tek gelecek seçeneği olan birleşik federal Kıbrıs için, BARIŞ ODAKLI sonuç alıcı görüşmelerin süratle başlamasıdır" ifadelerine yer verildi.

İşte açıklamanın tam metni:

Kıbrıs sorununa kalıcı çözüm bulma yolunda önemli bir eşik yaşanacak. BM Genel Sekreteri Sayın Gutteres'in daveti üzerine 25 Kasım tarihinde, Kıbrıs Türk Toplumu ve Kıbrıs Rum Toplumu Liderleri Akıncı ve Anastasiadis ile Berlin'de üçlü bir görüşme gerçekleştirilecektir.

Çözüm karşıtları ve ayrılıkçı, taksimci çevrelerin, hala devam eden tüm engelleyici akıl almaz sabotaj ve provokasyon girişimlerine karşın, sadece Federal Kıbrıs çözümünü işaret etmeye devam eden BM parametreleri, BM Güvenlik Konseyi Kararları çerçevesinde ve 6 maddelik Gutteres önerileri zemininde yeniden başlatılacak olan toplumlararası görüşmelerin referans şartları üzerinde uzlaşmayı sağlamaya dönük sözkonusu zirve, Kıbrısımızın, toplumlarımızın, Kıbrıs halkının geleceği açısından hayatı bir eşik olacaktır.

Berlin zirvesinden beklentimiz, BM Genel Sekreteri'nin katkıları ve toplum liderlerimizin gösterecekleri, federasyon çözüm hedefine ilişkin kararlılıkları ile, referans şartlarının bir an önce sonuca vardırılıp, tüm Kıbrıslıların tek gelecek seçeneği olan birleşik federal Kıbrıs için, BARIŞ ODAKLI sonuç alıcı görüşmelerin süratle başlamasıdır.

Toplumlarımızın mutlaka başarı ile geçmesi gerektiği önümüzdeki eşiğin önemini kavrayanlar, sadece barışsever Kıbrıslılar değildir. Kıbrıs adasının kalıcı bölünmesini isteyenler ve ada'nın %37 toprağını Türkiye'ye katmak için yanıp tutuşanlar, Kıbrıslı Türkleri ve Kıbrıslı Rumları adada sonsuza dek birbirlerine, kuşaktan kuşağa düşman olarak yaşatmak isteyenler de Berlin görüşmesinin önemini biliyorlar. O yüzden sözkonusu eşiğin geçilmesini istemiyorlar. Kıbrıs Türk Toplumu Liderine karşı son dönemde, sadece bölgemizde yaşanan akıldışılıklar karşısında BARIŞA desteğinden ötürü tehditlere varan saldırı ve linç çabası da bu yüzden tırmandırılmaktadır. Sözkonusu saldırıların tek bir hedefi vardır, o da Mustafa Akıncı'yı federal Kıbrıs kararlılığından geriletip, yaşanacak eşiği peşinen sabote etmektir.

Dıştan ve içten sahneye konan koordineli saldırıları şiddetle kınarken, Akıncı'nın saldırganlar karşısındaki dirayetli duruşunu selamlıyoruz.

Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği olarak, tüm Kıbrıslılara, sivil toplum örgütlerine, barış ve çözüm dinamiklerine çağrımız, Berlin zirvesi öncesinde ve sonrası için, barıştan yana baskı unsuru olma görevleri dahil, toplum Liderlerini cesaretlendirmeleridir.

Tüm engelleme ve zorluklara rağmen, tek bir ortak varoluş yolumuz vardır adada;

BİRLEŞİK FEDERAL KIBRIS. YANİ BARIŞ !

Kıbrıs Türk Demokrasi Derneği (KTDD)

Y.K a.

Derman Saraçoğlu

Londra.

27 Ekim 2019