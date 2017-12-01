Tek düşünceleri galibiyet

Hüseyin KIRAL

Son haftalarda istedikleri sonuçları alamayan GAÜ Çetinkaya ile sıkıntılı günler geçiren Lefke bu akşam galibiyet için mücadele edecek. GAÜ Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay; “Lefke karşısında galip gelerek yolumuza devam etmek arzusundayız” Lefke Teknik Direktörü Hakan Sermaye, “GAÜ Çetinkaya karşısında gerek ortaya koyacağımız oyun, gerek alacağımız skor bizim için çok değerlidir”

K-Pet Süper Lig’de bu akşam hedefini şampiyonluk olarak belirleyen GAÜ Çetinkaya ile ligde kötü günler geçiren ve çıkış yolu arayan Lefke Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geliyor. İlk yarının son beş haftasında oynanacak olan hiçbir maçta puan kaybına tahammülü olmadığını vurgulayan GAÜ Çetinkaya Teknik direktörü Turan Altay; “Sezon sonu şampiyon olmak istiyorsak ilk yarıyı en iyi yerde tamamlamak zorundayız” dedi. Diğer yandan sezon başından beridir yaşadığı problemleri bir türlü çözemeyen Lefke’de yeni teknik adam Hakan Sermaye takıma çıkış yolu arıyor. Sermaye; “Üst üste alınan mağlubiyetler neticesinde takım oyuncuları demoralize oldu. Bunu aşmak için de mutlak galibiyete ihtiyacımız var” dedi.

Altay: “Puan kaybına tahammülüm yoktur ve buna izin vermeyeceğim”

Ligde konsantre olan, motivasyonu yerinde olan her takım, her takımı yenebilecek güçte olduğunu belirten GAÜ Çetinkaya Teknik Direktörü Turan Altay, kesinlikle puan kaybetmeye tahammülleri olmadığını belirtti. Altay; “Bu dakikadan sonra bütün motivasyonumuzu ve konsantremizi galibiyet üzerine kurguladık. Sadece Lefke karşısında değil, ilk yarının sonuna kadar oynayacağımız tüm maçlara konsantre olmuş durumdayız. Bu maçta Serhan Önet ve İbrahim Çıdamlı forma giyemeyecek. Abbas’ın durumu maç günü belli olacak. Kendi seyircimiz önünde mutlaka galip geleceğiz. Lefke maçını kazandığımız takdirde, kalan dört maçımızı sakat oyuncularımızın da iyileşmesiyle daha rahat alabileceğiz. Bu maçta puan kaybedilmesine hem benim hem de camianın tahammülü yoktur. zaten bunun da yaşanmasına izin vermeyeceğim” dedi.

Sermaye; “Bu maçta alacağımız sonuç çok önemlidir”

Geçtiğimiz hafta Lefke ile ilk maçına çıkan Teknik direktör Hakan Sermaye, Gençlik Gücü karşısında takımı Lefke’ye eli boş dönerken, GAÜ Çetinkaya karşısında alınacak puan veya puanların kendilerine artı bir motive sağlayacağını belirtti. Lefke Teknik Direktörü Hakan Sermaye; “Haftalardır takım üzerinde yaşanan olumsuzlukları atmaya çalışıyoruz. Bu sıkıntılar yaşanırken bir de Genlik Gücü karşısında alınan mağlubiyet sonrası, golcü oyuncumuz Kasım Tağman’ın ‘ben artık futbol oynamayacağım’ demesi sorunların üzerine tuz biber ekti. Başta Yönetim Kurulu olmak üzere, herkes Kasım’ı bu kararından döndürmek için bütün haftadır uğraşıyor. Kasım’ın yanında Aykut’un da cezalı olması bizi düşündürüyor. İki oyuncu da bu maçta forma giyemeyecek. Sezon başından beri üst üste alınan kötü sonuçlar neticesinde oyuncularım demoralize olmuş durumdadır. GAÜ Çetinkaya karşısında gerek ortaya koyacağımız oyun, gerek alacağımız skor bizim için çok değerlidir” dedi.