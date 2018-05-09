Tek düşünce kupa

Halit Dağ

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası Cuma günü sahibini bulacak. Mağusa Türk Gücü ile Cihangir’in Lefkoşa Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geleceği final mücadelesi 19.15’te başlayacak. Mağusa Türk Gücü’nden Halil Turan, Cihangir’den Fırat Ersalan kupa şampiyonluğuna odaklandıklarını belirtti.

Turan: “Taraftarımızın bizi yalnız bırakmayacağından eminim”

Mağusa Türk Gücü’nün golcü futbolcusu Halil Turan, YENİDÜZEN’e kupa finali ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. “Lige şampiyonluk parolası ile girdik ancak ligi istediğimiz noktada bitiremedik” diyerek sözlerine başlayan Turan, “Sezon öncesi kupa bizim hedeflerimiz arasındaydı ve bunu gerçekleştirmek için kazanmak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Cihangir’in gücünü bildiklerini ifade eden Halil, “Mağusa camiası çok büyük bir camiadır. Taraftarlarımız da bizi yalnız bırakmayacağından eminim. Başkan, yönetim ve taraftarımıza bu kupayı hediye edip az da olsa kendimizi affetirme amacındayız” şeklinde konuştu.

“Önce dostluk, sonra hak eden kazansın”

Finale gelmelerinin tesadüf olmadığını bildiklerini söyleyen golcü futbolcu Halil Turan, “Cihangir takımı ne istediğini bilen, iyi futbol oynayan ve onlar da bizim gibi finale hakederek gelen bir ekip. Onların da bu kupayı çok istediklerini, tarihlerinde bir ilk olduğunu ve kazanmak için herşeyi yapacaklarını biliyoruz” dedi.

Halil son olarak izleyenleri çok zevkli, futbolun güzellikleri ile dopdolu bir maç beklediğini ifade ederek öncelikle dostluk, sonrasında da hak eden tarafın kazanmasını temenni ettiğini” söyleyerek “İki takıma da başarılar diliyorum” dedi.

Ersalan: “Camia olarak kenetlendik”

Cihangir’de Fırat Ersalan kupa finali ile ilgili YENİDÜZEN’e değerlendirmelerde bulundu. İkinci devrenin başında koydukları hedefin 11 Mayıs akşamı final oynamak olduğunu belirten Ersalan, “Çok çalışıp birbirimize inanarak bunu başarabileceğimizin farkında olarak bügüne geldik” diyerek “Kupayı havaya kaldırıp bizi sevenlere, bize inananlara armağan etmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Elimizden geleni yapacağız”

Cihangir tarihinde ilk defa kupa finali oynayacakları ifade eden Fırat, “Futbolcu arkadaşlarım ve camia olarak hazırız” açıklamasını yaptı. Tarihi gecede tüm taraftarları ve Cihangir sempatizanlarının tribünleri dolduracaklarını ifade eden Fırat, “Kazanmak için elimizden geleni yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Ligin ilk devresinde Magusa Türk Gücü forması giyen Fırat, rakibin kaliteli oyunculara sahip olduğunu, gelen futbol severlere keyif veren, dostça ve centilmence bir maç izleteceklerini sözlerine ekledi.