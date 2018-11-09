“Tek düşünce galibiyet”

K-Pet Süper Lig’in 8’inci haftasının en dikkat çeken karşılaşmasında pazartesi akşamı Doğan Türk Birliği ile lider Yenicami karşı karşıya gelecek. Son haftaların iki formda takımının mücadelesi Mete Adanır Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak. Son dört haftayı galibiyetle kapatan Doğan Türk Birliği’nde teknik direktör Caner Oshan, “Yenmek mecburiyetindeyiz” derken, Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu ise galip gelerek yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini belirtti.

Oshan: “Kazanıp yarışın içerisinde kalmak istiyoruz”

Ligin ilk üç haftasında aldığı mağlubiyetlerin ardından toparlanarak son dört haftayı 3 puanla kapatan ve şampiyonluk yarışı içerisine yeniden giren Doğan Türk Birliği, bu maçta sadece galibiyeti düşünüyor. Karşılaşma ile ilgili görüşlerini aldığımız Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü “Kısa ve net konuşmak gerekirse; yenmek mecburiyetindeyiz” dedi. Sahaya galibiyet için çıkacaklarını ve şu andaki bütün düşüncelerinin galibiyet olduğunu belirten deneyimli teknik adam “Kazanıp yarışın içerisinde kalmalıyız” ifadelerini kullandı.

Devecioğlu: “Rakibimizin güçlü taraflarını ve zaaflarını biliyoruz”

Ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Yenicami’de Teknik Direktör Sedat Devecioğlu, galip gelmek için mücadele edeceklerini ifade etti. İki formda takımın mücadelesinin olacağını, son haftalarda her iki takımın da ciddi çıkışının olduğunu belirten Devecioğlu, “Keyifli ve güzel bir maç olmasını diliyorum. Rakibin güçlü ve zaaflarını biliyoruz. Ona göre çalışmalarımızı şekillendirdik. Salı, Çarşamba, Perşembe, cumartesi ve Pazar olmak üzere beş çalışma ile bu maça hazırlanıyoruz” açıklamasını yaptı.

İKİ FORMDA EKİP… Son dört maçını kazanarak yarışta yeniden iddialı konuma gelen Doğan Türk Birliği’nde Teknik Direktör Caner Oshan, “Tek hedefimiz var o da galip gelerek yarışın içerisinde kalmak” dedi. Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu ise galip gelerek elde ettikleri çıkışı sürdürme amacında

Doğan tam kadro, Yenicami’de eksikler var

Pazartesi akşamı Mete Adanır Stadı’nda son haftaların yenilgisiz iki takımın mücadelesinde Doğan Türk Birliği’nin herhangi sakat veya cezalı oyuncusu bulunmuyor. Ancak Yenicami’de önemli eksikler söz konusu. Ünal Kaya dört sarı kart cezası nedeni ile bu maçta forma giyemeyecek. Uzun süredir sakatlığı bulunan Salih Güvensoy’un da görev yapamayacağı karşılaşmada siyah beyazlıların savunmasının önemli ismi Oladele Oshobe’nin sakatlığının durumunun devam ettiği, bu hafta antrenmanlara katılmadığı bilgisi edinilirken, oyuncunun cumartesi günü yer alacağı antrenmanın ardından durumunun netlik kazanacağı öğrenildi.