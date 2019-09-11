"Tek çözüm yolu müzakerelerden geçer"

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu Haravgi gazetesinde yayınlanan söyleşide Kıbrıs sorununun çözümü için bir müzakere süreci başladığı takdirde AKEL’in muhalefet partisi olsa da olumlu ve yapıcı bir tutum sergileyeceğini, ancak Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’e açık çek vermediğini söyledi.

Böylesi bir süreç başladığı takdirde başarılı olması gerektiğini belirten Kiprianu, bunun için de herkesin üzerine düşen rolü yerine getirmesi gerektiğini vurgulayarak, gerektiğinde Türkiye yetkilileriyle temaslarda bulunmaya yönelik inisiyatifler üstlenebileceğini de ekledi.

Bu söyleşinin yapıldığı zamanda referans koşullarına ilişkin sonucun ne olduğunun henüz bilinmediğini söyleyen Andros Kiprianu, Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’in verdiği bilgilere göre bu konuda bir ilke anlaşmasına varılmasının ve gerekirse bunun BM Genel Sekreteri Guterres ile buluşmada nihai halini almasının hedeflendiğini ve eğer bu da başarılamazsa bir gayri resmi uluslararası konferansta garantör güçlerin de katılımıyla bu şartların netleştirilmesine çalışılacağını dile getirdi.

Şu anda iki seçeneğin olduğunu ve bunlardan birinin müzakerelere gitmeme olduğunu söyleyen Kiprianu, bunun direkt olarak taksime götüreceğini kaydetti. Kiprianu, 1974’ten bugüne Kıbrıs sorununun tek çözüm yolunun müzakerelerden geçtiğini söylediklerini belirterek, müzakereler olmadığı takdirde zeminin kayacağını söyledi. Nitekim bugün taksim, iki devletli çözüm gibi fikirlerin ortaya atıldığını, Kıbrıs’ın MEB’inde Türkiye’nin tahrik edici hareketlerini arttırdığını belirten Kiprianu, çıkmaz sürdüğü takdirde bunların daha da yoğunlaşacağını ifade etti. Diğer seçeneğin müzakerelere gitmek olduğunu kaydeden AKEL lideri Andros Kiprianu, bunda da doğru çözüm zemininden uzaklaşılması ya da yeni bir çıkmaza girilmesi gibi tehlikelerin var olduğunu, bu nedenle de iyi ön hazırlık yapılarak çelişkiler ve yalpamalardan uzak doğru tutumlar ortaya koyulduğu takdirde bu tür tehlikelere karşı koyulabileceğinin altını çizdi.

Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis’ten bazı bilgileri aldıklarını ve Kıbrıslı Türk lider Akıncı ile de bir araya gelmeyi hedeflediklerini belirten Andros Kiprianu, en kısa zamanda doğru zemine varılmasının gerektiğini vurguladı.

Doğru çözüm zemininden uzaklaşılması ya da yeni bir çıkmaza girilmesi gibi tehlikelerin müzakere sürecinde var olduğunu da kaydeden Kiprianu, diğer partilerin aksine AKEL’in BM Genel Sekreteri’nin çerçevesinde yer alanların önemli meselelerde gerekli güvenceleri içerdiği görüşünde olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreterinin çerçevesine bazı partilerin karşı çıkmalarının ilk kez yaşanmadığını bunun nedenin de yaptıkları yanlış analizler olduğunu söyleyen Kiprianu, bu çerçevede endişe verici olanın mülkiyet başlığına ilişkin kısım olduğunu ve bu kısımda iyileştirmeler yapılmasının hedeflenmesi gerektiğini belirtti. Diğer meselelerde Genel Sekreter’in Kıbrıslı Rumların endişelerine yanıt verdiğini ve esas önemli olan meselenin de garantiler ve güvenlik konusu olduğunu kaydetti.

AKEL Genel Sekreteri Kiprianu, gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKEL’in başka siyasal güçlerle işbirliği yapmasından bazı kesimlerin endişe duyup duymadığına ilişkin bir soruya cevabında DİSİ ve Kıbrıslı Rum lider. Anastasiadis’in iktidardan uzaklaştırmak için gelecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKEL’in işbirliği yapmayı hedefleyeceğini, bunun doğal görülmesi gerektiğini ve bütün ülkelerde siyasal yaşamın böyle işlediğini söyledi. Yapılması hedeflenecek işbirliğinin bir siyasal tezler çerçevesi temelinde olacağını ve sağlam bir temelde yapılacak işbirliğinin seçimlerin ertesinde çökme tehlikesiyle karşı karşıya olmasının söz konusu olmayacağını da ekledi. Andros Kiprianu, DİKO Başkanı Papadopulos ile kısa bir buluşma gerçekleştirdiğini ve bu buluşmada Kıbrıs sorunu ve taksim tehlikesi hakkında konuştuklarını söyledi. Ne AKEL’in, ne de DİKO’nun taksimi istemediğini söyleyen Kiprianu, bunun iki partinin de üzerinde hem fikir oldukları bir konu olduğunu ifade etti. Andros Kiprianu, meclis gündeminde olan ve toplumu ilgilendiren çeşitli konular hakkında Lillikas ve diğer siyasi liderlerle de görüşeceğini belirtti.