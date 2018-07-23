"Tek çıkar yok federal çözüm"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, BM Genel Sekreteri Antoni Guterres’in, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs ziyareti ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun temaslar için KKTC’ye gelmesinin, yeni bir görüşme sürecinin başlatılması yönünde atılan adımlar olduğunu savunarak, tarafları yapıcı ve uzlaşmacı davranmaya çağırdı.



Yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs sorununa BM kararları ve Doruk Antlaşmaları temelinde, AB müktesebatına uygun, federal bir çözüm bulunmasının tek çıkar yol olduğunu iddia eden İzcan, “Bunun dışında arayışlara yönelmek, yeni maceralara kapı açmaktır” ifadelerini kullandı.



“GÜVENLİK VE GARANTİLER KONUSUNDA YENİ AÇILIMLAR KAÇINILMAZDIR”



Güvenlik ve Garantiler konusunda yeni açılımların kaçınılmaz olduğunu savunan İzcan, 30 Haziran 2017 tarihinde, BM Genel Sekreteri Antoni Guterres’in taraflara sunduğu 6 maddelik önerilerin bir bütün halinde, eş zamanlı, iki ayrı masada paralel görüşülmesinin, sorunun çözümüne katkı yapacağı görüşünü belirtti.



“GÖRÜŞMELER DOĞAL GAZ ARAŞTIRMALARI KONUSUNDAKİ GERGİNLİKLERİ ÖNLEYECEKTİR”



Doğal gaz araştırmaları konusunda Kasım 2018 tarihinde önemli sondajların gündeme geleceğini hatırlatan İzcan, konunun aciliyetine dikkat çekerek, “Bu tarihten önce sürecin ilerletilmesi, doğal gaz araştırmaları konusunda ortaya çıkması muhtemel gerginlikleri önleyecektir” ifadelerini kullandı.



Tarafları, ortamı gerecek açıklamalardan uzak durmaya çağıran İzcan, Kıbrıs için tek kurtuluşun, “birleşik federal çözüme” ulaşmak olduğunu savundu.