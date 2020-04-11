“Tek bir bilim kurulu, tek kriz merkezi”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakanlık tarafından kurulan Koordinasyon Kurulu’ndaki istifaya yönelik açıklamada bulunarak, ‘tek bir bilim kurulu’ çağrısında bulundu.

Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kamuoyuna güven veren bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu söyleyerek, duyguların geride bırakılması gerektiğine işaret etti.

Erhürman’ın açıklaması şu şekilde:

“Bir uzman hekimimiz Başbakanlık’ta kurulan Konsey’den istifa etti. Bir bakanımız bir başına sürekli eleştirilerin hedefinde. Yaşananlarla ilgili açıklamalar tek bir merkezden çıkmıyor. Sürekli birbirine ters düşen açıklamalar duyuyoruz. Medyada gündeme gelen soruların gerektirdiği yanıtlar gecikiyor, soruların muhatabının neresi olduğunu tespit etmekte dahi güçlük çekiyoruz.

Zor bir dönemden geçiyoruz ve sinirlerin gergin olması son derece doğal. Yönetim kademesinde duyguların mümkün olduğunca geri planda tutulduğu, bilimin verileri ışığında aklın öne çıktığı, kamuoyuna güven veren bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Günlerdir söylediğimi bir kez daha tekrar etmek zorundayım maalesef: Tek bir bilim kurulu. Krizi yönetecek tek bir kriz merkezi. Açıklamalar da doğru, sürekli ve düzenli olarak oradan yapılacak. Basının soru sormasına izin verilecek. Sorular bu merkezden yanıtlanacak. Birçok ülkede yapılan bu. Başka türlü kamuoyunda güveni tesis etmek imkansız. Güven tesis edilemeden kriz yönetilemez. Yaşadıklarımız ortada. Bunu yapmak bu kadar mı zor? Bu kadar gündür neden yapılamadığını anlamak mümkün değil.”