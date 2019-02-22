“Tek alternatif galibiyet”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’de son yedi haftadır galip gelen ve Kıbrıs Kupası’nda da adını çeyrek finale yazdırma başarısı gösteren Doğan Türk Birliği’nde (DTB) teknik direktör Caner Oshan, takımının sekizinci galibiyeti almaya hazır olduğunu belirtti.

DTB Teknik Direktörü Caner Oshan yaptığı açıklamada “İskele deplasmanı bu ligin en zor deplasmanlarından biri, ancak her şeye rağmen takımına güvendiğini ve Doğan Türk Birliği olarak şampiyon olmak istiyorsak bu zorlukları aşmayı bileceğiz” dedi.

Gençler Birliği’nde teknik adam değişikliğine değinen Oshan, “Bu gibi değişikliklerin takıma artı bir motive sağladığını, Gençler Birliği’nin iyi bir takım olduğunu ve her iki takımın da farklı farklı hedefleri olduğunu” söyledi.

Caner Oshan, “Oynayacağımız rakibin koymuş olduğu hedef DTB olarak bizleri ilgilendirmiyor. Biz sadece koymuş olduğumuz hedefe ulaşmak için kazanmamız gerektiğini biliyoruz ve kazanmak istiyorsak da bu gibi maçlardan galip ayrılmak zorundayız” dedi.

Oshan: “Seriyi bozacak, olan hiçbir şeye izin vermeyeceğiz”

En son süper ligin 11. Hafta maçında Mağusa Türk Gücü’ne mağlup olduklarını, ligde beraberliği bulunmayan tek takım olduklarının altını çizen Doğan Türk Birliği Teknik Direktörü Caner Oshan, “Ligdeki durumumuza da bakıldığı zaman görünüyor ki takım olarak tek amaç için oynuyoruz, o da galibiyet” dedi. İskele Cumhuriyet Stadı’nda Gençler Birliği’nin konuğu olacaklarını belirten Caner Oshan, “Bu önemli karşılaşmada Ahmet Sönmez ve Sercan Demirman gibi iki önemli ismin cezaları nedeni ile forma giyemeyeceklerini, ancak onların yerine forma giyecek oyuncularında, bu oyuncuları kadar takıma katkı koyacaklarını ve onları aratmayacağından emin olduğunu” söyledi. “Şampiyon olmak istiyorsak tek alternatifimiz var” açıklaması yapan Oshan, “O da galibiyettir” şeklinde konuştu.